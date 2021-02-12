ТЯЖМАШ отгрузил первый кран по проекту «Арктик СПГ-2»

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10 февраля началась отгрузка самых габаритных частей первого из пяти мостовых кранов, изготовленных АО «ТЯЖМАШ» (Самарскакя обл.) по проекту по добыче и производству газа «Арктик СПГ-2» для ООО «НОВАТЭК-Мурманск». Речь идет о шести секциях, которые в сборе образуют мост из двух балок длиной более 60 метров и массой более 150 тонн каждая.

Ранее в этом году на объект были отправлены другие элементы крана. В общей сложности для доставки потребовалось более 80 грузовых мест. К концу февраля весь комплект оборудования должен прибыть на площадку заказчика.

Договор на поставку тяжелых мостовых кранов грузоподъемностью 300 тонн был заключен между АО «ТЯЖМАШ» и АО «Уралмашзавод» (УЗТМ) в 2019 году. Изделия будут смонтированы в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в Кольском заливе. Здесь планируется создание элементов конструкций, из которых впоследствии соберут модули технологических линий плавучего завода для сжижения газа.

«Этот кран — первый в истории завода „ТЯЖМАШ“, который мы изготовили для газовой отрасли России, — рассказывает генеральный директор АО „ТЯЖМАШ“ Андрей Трифонов.

— В прошлом года мы провели завершающую стадию контрольной сборки первого из пяти кранов. Металлоконструкции моста заняли почти весь пролет заводского механосборочного цеха № 30 цеха. К сожалению, из-за пандемии пришлось сдвинуть сроки отгрузки оборудования. Поэтому сейчас наша задача — зарекомендовать себя как надежного поставщика оборудования для современной базы технологий сжиженного природного газа в России, которая и обеспечит новые рабочие места в области инженерных разработок и производства, и внесет вклад в экономическое развитие Ямало-ненецкого автономного округа страны».

В настоящее время к отгрузке готовятся и остальные краны по данному контракту.