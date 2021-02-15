«Фиксики» на экспорт: российские мультфильмы, которые покорили мир и Netflix

© deti.mail.ru

Почему «Маша и Медведь» — это YouTube-феномен, какие отечественные мультфильмы покупает Netflix и зачем «Фиксиков» включили в американскую образовательную программу? Об успехах нашей анимации за рубежом рассказываем вместе с порталом национальныепроекты.рф.

Современную отечественную мультипликацию принято ругать за вторичность — мол, мы только адаптируем популярные западные сюжеты и не создаём ничего оригинального. И поэтому наши мультфильмы не нужны миру, их любят исключительно на родине. Но так ли это на самом деле? (Спойлер: совсем не так!)

«Маша и Медведь» — 55 миллиардов просмотров на YouTube

© deti.mail.ru

Качество российских мультфильмов растёт с каждым годом, а значит, пропорционально растёт доверие зарубежных дистрибьюторов и зрителей к отечественной анимации. Мультсериал «Маша и Медведь» о дружбе озорной девочки и доброго медведя в этом плане самый красноречивый пример.

Литературная основа мультика — классический сказочный сюжет о том, как девочка случайно попала в дом к медведю и с ним подружилась. А прототип деловой и шкодливой Маши аниматор Олег Кузовков встретил на отдыхе в Крыму: она держала в напряжении весь пляж и ни минуты не могла усидеть на месте.

Проект был создан на анимационной студии «Анимаккорд». Его премьера состоялась в 2009 году в программе «Спокойной ночи, малыши!». Дети сразу полюбили проказницу Машу — показ первого сезона вывел программу в десятку самых рейтинговых на канале.

Сейчас Маша и Медведь официально разговаривают на 15 языках, имеют 60 миллионов подписчиков на YouTube во всём мире, а общее количество просмотров мультсериала превышает 55 миллиардов.

Весной прошлого года, в период первой волны пандемии, этот проект вошёл в десятку самых востребованных детских шоу в мире.

Российские мультфильмы покупает Netflix

Некоторые отечественные мультфильмы уже сейчас доступны в крупнейшем онлайн-кинотеатре Netflix для англоязычной и не только аудитории — те же «Маша и Медведь», «Смешарики», «Ми-ми-мишки», «Йоко», «Лео и Тиг».

«Лео и Тиг» — мультфильм про приключения леопарда Лео и тигрёнка Тига, которые вместе исследуют природу Приморского края, а «Ми-ми-мишки» — история о жизни трёх медвежат и их дружбе с лисичкой. «Йоко» — мультсериал о друзьях, которые каждый день играют в городском парке и встречают там магическое существо Йоко. Онлайн-гигант приобрел права для показа всех этих мультиков на территории США, Великобритании, Италии, Испании, Португалии, Канады и Индии. Подобные сделки позволяют выполнять задачи нацпроекта «Международня кооперация и экспорт», расширяя список российской продукции, востребованной на внешних рынках.

Конечно, прежде чем запускать проект для иностранной аудитории, его переводят и адаптируют. Иногда совсем чуть-чуть, а иногда существенно. При переводе часто меняется и название, и некоторые сюжетные линии. Так, любимый российскими детьми сериал «Смешарики» о забавных приключениях шарообразных зверей смотрят и в Европе, и в США. При этом европейцы знают его как KikoRiki, а американцы — под названием GoGoRiki.

Импортные «Смешарики» отличаются от отечественных не только названием. Чтобы герои были ближе местному зрителю, их имена тоже пришлось изменить: Крош стал Крешем, Ёжик — Чико, Бараш — Уолли, Нюша — Розой.

Также аниматоры были вынуждены отказаться от части сцен с непереводимым юмором или чисто российским контекстом, который был бы непонятен иностранцам. Несмотря на трудности перевода, проект стал довольно популярным за рубежом — он переведён на пятнадцать языков и транслируется в 70 странах.

Покорение детского телевидения в Китае

В Китае на детском телеканале CCTV прошла премьера российско-китайского мультсериала «Панда и Крош». Да, это именно та самая сладкая парочка — Крош из «Смешариков» и «Кунг-фу Панда». Вообще китайские дети, несмотря на восточный менталитет, любят российскую анимацию. На видеохостинге YouKu, китайском аналоге YouTube, выходит уже второй сезон отечественного мультсериала про верных друзей — бегемотика и слонёнка — «Тима и Тома». Впервые его показали на YouKu в 2018 году, а сегодня у этого мультсериала больше двух миллиардов просмотров.

© deti.mail.ru

В любой точке земного шара можно найти фанатов отечественных мультфильмов. Например, чудесный фиолетовый Лунтик, главный герой анимационного сериала «Лунтик и его друзья», уже второй год радует детей из США, Канады и Латинской Америки. Кстати, англоязычного Лунтика зовут Мунзи.

«Фиксики» — часть образовательной программы в США

Студия «Аэроплан» продала права на третий сезон мультсериала «Фиксики» американской компании Condista’s Kids Central, параллельно расширив на него контракт с Vme Kids в США. «Фиксики» — это отдельная мультвселенная, сериал о маленьких человечках, которые живут в приборах и ремонтируют их.

Хотя литературная основа этого мультсериала вполне себе российская — он был создан по мотивам повести Эдуарда Успенского «Гарантийные человечки» — проект изначально целился на международный рынок.

Даже само слово «фиксик» — адаптация английских слов pixie (маленькое волшебное существо, эльф) и fix (исправлять, чинить).

Такой подход облегчил адаптацию мультфильма для иностранцев.

«Фиксики» стали очень популярны за рубежом — в Западной и Восточной Европе, США, Канаде и других странах. А в 2016 году их официально включили в американскую образовательную программу для младших школьников Discovery Education. Эта программа — мировой лидер в сфере цифрового контента для школьников. Круто, что наших «Фиксиков» признали как полезный сериал, знакомящий детей с приборами и физическими явлениями.

Даже такого краткого обзора достаточно, чтобы увидеть, насколько сильно продвинулась отечественная анимация на международном рынке. И это не может не радовать.

https://нац