Адмиралтейские верфи начали резку металла для шестого рыболовного траулера

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На Адмиралтейских верфях (входят в ОСК) началась резка металла для шестого судна в серии из десяти больших морозильных траулеров проекта СТ-192, строящейся по заказу «Русской рыбопромышленной компании» (РРПК).

Контракт на строительство серии траулеров (8 + 2 в опционе) для Русской рыбопромышленной компании (РРПК) подписан в октябре 2017 года в рамках государственной программы инвестиционных квот.

Серия закладывается парами, по два судна в год. Первый траулер «Капитан Вдовиченко» спущен на воду в марте уходящего года. Сегодня на нем осуществляется монтаж оборудования рыбоперерабатывающей и рыбомукомольной фабрик, идут работы по подключению электрического кабеля, установке зашивки жилых помещений. На втором судне серии, «Механик Маслак», спущенном в июне, также ведутся достроечные работы.

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Передача первой пары больших морозильных рыболовных траулеров запланирована на 2021 год. Вторая пара траулеров — «Механик Сизов» и «Капитан Мартынов» — заложены в июне и августе текущего года, соответственно. В 2022 году они пополнят состав российского рыболовного флота.

Большие морозильные рыболовные траулеры проекта СТ-192 предназначены для добычи минтая и сельди пелагическим тралом на Восточном побережье Российской Федерации, в Баренцевом и Охотском морях. Мощности рыбоперерабатывающей и рыбомукомольной фабрик позволяют заготавливать 60-80 тонн рыбного филе, 80 тонн фарша сурими и 250 тонн рыбной кормовой муки ежесуточно.

Всего на предприятии построено 34 судна для рыбопромысловой отрасли страны. Среди них траулеры, плавучие рыбоконсервные заводы, рыбоперерабатывающие базы. Последняя — «Алексей Чуев» — передана заказчику летом 1980 года. Траулеры серии, которая строится на АО «Адмиралтейские верфи» после сорокалетнего перерыва, станут одними из самых современных рыбопромысловых судов в мире.

Основные характеристики большого морозильного рыболовного траулера проекта СТ-192: вместимость грузовых трюмов — 5500 м3; длина — 108 м; ширина — 21 м; автономность по запасам топлива — 45 суток; экипаж — 139 человек, включая персонал рыбоперерабатывающего комплекса; скорость полного хода — 15 узлов.

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