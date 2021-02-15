В Хабаровске ООО «Мясоопторг» открыл новый мясной цех

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Цех принадлежит ООО «Мясоопторг». Предприятие специализируется на выпуске мяса и мясопродуктов из охлажденного сырья с короткими сроками хранения.

Новые мощности позволят на 40% увеличить объемы перерабатываемого мясного сырья. Дополнительно создано 30 рабочих мест.

Ассортимент производимой продукции насчитывает 25 наименований колбасных изделий, деликатесов, копченостей и 33 наименования полуфабрикатов. На всю продукцию имеются декларации соответствия.

Основное сырье (свинина, говядина), используемые при производстве продукции, завозится из Бурятии с сохранением всех необходимых условий при транспортировке охлажденного мяса.

Ранее производство мясной продукции и разделка охлажденных полутуш осуществлялось в разных производственных помещениях, расположенных на базе «Многорядов».

Для дальнейшего развития предприятия и обеспечения соблюдения требований технологических процессов все участки объединены на одной производственной площадке общей площадью 1,7 тысяч квадратных метров.

Производственные помещения оснащены всем необходимым оборудованием.

Предприятию присвоен 3 компартмент, что означает выполнение всех санитарных требований и создание условий, исключающих распространение болезней человека и животных.

Затраты на создание цеха, по оценке, составляют около 50 млн. рублей.

За счет введения нового цеха мощность предприятия будет увеличена на 40% (с 2,5 до 3,5 тыс. тонн перерабатываемого сырья в год). Численность работающих на предприятии будет увеличена на 30 человек (с 246 до 276 человек). Объёмы производства в 2021 году к уровню начала производственной деятельности вырастут в 10 раз.

Для обеспечения гарантированного сбыта произведенной продукции создана собственная розничная сеть магазинов и павильонов под маркой «Мясное подворье». На сегодняшний день сеть начитывает 36 торговых точек в городе Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре.