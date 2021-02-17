Новости тюменской авиации

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В Тобольске продолжается строительство аэропорта, а аэропорт в Красноселькупе перешёл в штатный режим работы.

Самолёт Ан-24 из Красноселькупа выполнил первый регулярный рейс в Тюмень 5 февраля. Этого события жители Красноселькупа ждали очень долго. Авиасообщение было приостановлено с 2012 года, шла реконструкция взлётно-посадочной полосы. Сообщение обеспечивали только вертолёты.

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Регулярные вертолётные рейсы в аэропорт начались осенью 2019 года. В конце 2020 года был выполнен первый технический рейс, таким образом подтвердилась возможность приёма самолётов на взлётно-посадочной полосе. Пока из Красноселькупа можно улететь только в Салехард и Тюмень.

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В Тобольске продолжается строительство аэропорта.

© www.yanao.ru

Завершено погружение более 600 свай в основание здания будущего аэровокзала, выполнено устройство его фундамента, а также теплового контура гаража для специальной аэропортовой техники. В январе 2021 года проведен монтаж основных металлоконструкций аэровокзального комплекса. В ближайшее время планируется начать возведение фасада здания аэровокзала. Параллельно с данными работами на стройплощадке выполняется укладка сетей наружных и подземных коммуникаций. Общая протяженность водосточной сети аэродрома превысит 17 тыс. метров, ее основу составят трубы различного диаметра из полиэтилена — продукции, производимой «ЗапСибНефтехимом».

В настоящее время в строительстве аэропорта задействовано более 450 сотрудников СИБУРа и подрядных организаций.