В Парагвай прибыла первая партия вакцины «Спутник V»
@SomosGEN Первая партия вакцины «Спутник V» прибыла в 17:30 в аэропорт Сильвио Петтиросси Асунсьона © clck.ru
18 февраля 2021 года, первая партия российской вакцины «Спутник V» прибыла в 17:30 (23:30 мск) в аэропорт Сильвио Петтиросси Асунсьона, сообщает Министерство здравоохранения Республики Парагвай.
Груз прибыл на самолете авиакомпании «Avianca Cargo» в исполнение контракта, заключенного с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Самолетом доставлены 4000 доз, которые предназначены для защиты медицинских работников первой линии помощи — для 2000 сотрудников бригад интенсивной терапии. Дальнейшие партии будут предназначены для лиц от 18 до 59 лет для проведения массовой вакцинации населения.
Новость дополняется
5 февраля Парагвай подписал контракт с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о поставках в страну вакцины от Ковид-19 «Спутник V», о чем ранее сообщалось на сайте. Парагвай получит 1,0 миллион доз вакцины «Спутник V».
Парагвай надеется на вакцину «Спутник V», которая может храниться при нормальной температуре холодильника от 2 до 8 градусов по Цельсию (36-46 градусов по Фаренгейту).
Рейс, вылетевший из Боготы, Колумбия.
© ABC Color / 18.02.2021 © clck.ru
© Gladys Villalba Jara, ABC Color / 18.02.2021 17:30 © clck.ru
@SomosGEN Первая партия вакцины «Спутник V» прибыла в 17:30 в аэропорт Сильвио Петтиросси Асунсьона © clck.ru
@SomosGEN Первая партия вакцины «Спутник V» прибыла в 17:30 в аэропорт Сильвио Петтиросси Асунсьона © clck.ru
@SomosGEN Первая партия вакцины «Спутник V» прибыла в 17:30 в аэропорт Сильвио Петтиросси Асунсьона © clck.ru
© Nestor Soto / La Nación © clck.ru
Видео
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/S9yJTbx7h88
- Видео прибытия самолета
- Видео прибытия самолета
- Грузовик, который будет перевозить 4000 доз вакцины «Спутник V» на президентском пирсе аэропорта Видео
- Видео прибытия самолета
Парагвай созвал экстренную встречу министров здравоохранения блока южноамериканских стран Меркосур для обсуждения ситуации с эпидемией денге и коронавирусом, сообщает Министерство здравоохранения Республики Парагвай. Третье внеочередное совещание министров здравоохранения стран Меркосур собирается, чтобы проанализировать ситуацию в регионе в связи с эпидемией денге, с появлением кори и новым коронавирусом.
Вакцина «Спутник V» в настоящее время разрешена или зарегистрирована в следующих странах:
- Россия, регистрация 11.08.2020, Минздрав РФ,
- Белоруссия, регистрация 21.12.2020, Министерство здравоохранения Беларуси,
- Аргентина, регистрация 23.12.2020, Национальное управление по контролю за лекарственными средствами, продуктами питания и медицинскими технологиями Аргентины (ANMAT),
- Сербия, регистрация 31.12.2020, Агентство по медикаментам Сербии,
- Боливия, регистрация 06.01.2021, Государственное агентство по лекарствам и технологиям в сфере здравоохранения Многонационального государства Боливия,
- Алжир, регистрация 11.01.2021, Национальное агентство фармацевтической продукции,
- Палестина, регистрация 11.01.2021, Министерство здравоохранения Государства Палестина,
- Венесуэла, регистрация 13.01.2021, Министерством здравоохранения Боливарианской Республики Венесуэла,
- Парагвай, регистрация 15.01.2021, Министерство здравоохранения Парагвая,
- Туркмения, регистрация 18.01.2021, Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана,
- Венгрия, регистрация 21.01.2021, Национальный институт фармакологии и питания Венгрии,
- ОАЭ, регистрация 21.01.2021, Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ,
- Иран, регистрация 26.01.2021, Министерство здравоохранения Ирана,
- Гвинея, регистрация 29.01.2021, Национальное управление фармацевтики и лекарственных средств Республики Гвинея,
- Тунис, регистрация 30.01.2021, Министерство здравоохранения Туниса,
- Армения, регистрация 01.02.2021, Министерство здравоохранения Армении,
- Мексика, регистрация 03.02.2021, Комитет по новым молекулам Федеральной комиссии по защите от санитарных рисков (Cofepris),
- Никарагуа, регистрация 03.02.2021, Министерство здравоохранения Никарагуа,
- Бразилия, регистрация 03.02.2021, Национальное агентство наблюдения за здоровьем (Anvisa),
- Ливан, регистрация 05.02.2021, Министерство здравоохранения Ливана,
- Республика Сербская, Босния и Герцеговина, регистрация
05.02.2021Министерством здравоохранения Республики Сербской и 08.02.2021регистрация в Агентстве по лекарственным средствам Боснии и Герцеговины,
- Мьянма, регистрация 06.02.2021, решение о регистрации в рамках ускоренной процедуры принял исполняющий обязанности главы государства старший генерал,
- Пакистан, регистрация 09.02.2021, Управление по контролю за лекарственными средствами Пакистана (Drug Regulatory Authority of Pakistan, DRAP). Ранее
22.01.2021года Комитет DRAP выдал Разрешение на экстренное использование вакцины «Спутник V» в Пакистане.
- Монголия, регистрация 09.02.2021, Министерство здравоохранения Монголии,
- Бахрейн, регистрация 10.02.2021, Государственным управлением в сфере здравоохранения Королевства Бахрейн (National Health Regulatory Authority, NHRA)
- Черногория, регистрация 11.02.2021, Институт лекарственных средств и медицинских изделий Черногории (Institut za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore, CInMED),
- Сент-Винсент и Гренадины, регистрация 12.02.2021, Управлением главного врача Сент-Винсент и Гренадин,
- Казахстан, регистрация 12.02.2021, Министерство здравоохранения Республики Казахстан,
- Узбекистан, регистрация 17.02.2021, Службой санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана,
- Габон, регистрация 17.02.2021, Министерством здравоохранения Габона,
Использованы дополнительные фото и текстовые материалы сайтов:
- twitter.com Julio Mazzoleni,
- twitter.com Ministerio de Salud,
- www.facebook.com Ministerio de Salud,
- www.mspbs.gov.py Ministerio de Salud,
- twitter.com Embajada de Rusia en Paraguay,
- twitter.com Посольство России в Парагвае,
- twitter.com Paraguay TV,
- www.facebook.com Paraguay TV,
- twitter.com SomosGEN,
- twitter.com NPY Oficial,
- twitter.com Radio Ñandutí,
- twitter.com Radio Uno 650 AM,
- twitter.com juan jose encina,
- telefuturo.com.py,
- Telefuturo,
- www.hoy.com.py,
- www.abc.com.py,
- www.abc.com.py,
- elcomercio.pe,
- camusclick.blogspot.com,
- nanduti.com.py,
- www.reuters.com Paraguay says 4,000 doses of Sputnik V vaccine en route,
- ria.ru,
- twitter.com/sputnikvaccine,
- rdif.ru,
- sputnikvaccine.com/rus/
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