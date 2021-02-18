В Парагвай прибыла первая партия вакцины «Спутник V»

@SomosGEN Первая партия вакцины «Спутник V» прибыла в 17:30 в аэропорт Сильвио Петтиросси Асунсьона © clck.ru

18 февраля 2021 года, первая партия российской вакцины «Спутник V» прибыла в 17:30 (23:30 мск) в аэропорт Сильвио Петтиросси Асунсьона, сообщает Министерство здравоохранения Республики Парагвай.

Груз прибыл на самолете авиакомпании «Avianca Cargo» в исполнение контракта, заключенного с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Самолетом доставлены 4000 доз, которые предназначены для защиты медицинских работников первой линии помощи — для 2000 сотрудников бригад интенсивной терапии. Дальнейшие партии будут предназначены для лиц от 18 до 59 лет для проведения массовой вакцинации населения.

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5 февраля Парагвай подписал контракт с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о поставках в страну вакцины от Ковид-19 «Спутник V», о чем ранее сообщалось на сайте. Парагвай получит 1,0 миллион доз вакцины «Спутник V».

Парагвай надеется на вакцину «Спутник V», которая может храниться при нормальной температуре холодильника от 2 до 8 градусов по Цельсию (36-46 градусов по Фаренгейту).

Рейс, вылетевший из Боготы, Колумбия.

© ABC Color / 18.02.2021 © clck.ru

© Gladys Villalba Jara, ABC Color / 18.02.2021 17:30 © clck.ru

@SomosGEN Первая партия вакцины «Спутник V» прибыла в 17:30 в аэропорт Сильвио Петтиросси Асунсьона © clck.ru

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@juanracoronel © clck.ru

@antoniaarroyo © clck.ru

@SomosGEN Первая партия вакцины «Спутник V» прибыла в 17:30 в аэропорт Сильвио Петтиросси Асунсьона © clck.ru

@msaludpy © clck.ru

@npyoficial © clck.ru

@msaludpy © clck.ru

@SomosGEN Первая партия вакцины «Спутник V» прибыла в 17:30 в аэропорт Сильвио Петтиросси Асунсьона © clck.ru

@msaludpy © d.radikal.ru

© Nestor Soto / La Nación © clck.ru

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Видео

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/S9yJTbx7h88

Парагвай созвал экстренную встречу министров здравоохранения блока южноамериканских стран Меркосур для обсуждения ситуации с эпидемией денге и коронавирусом, сообщает Министерство здравоохранения Республики Парагвай. Третье внеочередное совещание министров здравоохранения стран Меркосур собирается, чтобы проанализировать ситуацию в регионе в связи с эпидемией денге, с появлением кори и новым коронавирусом.

© iribnews.ir

Вакцина «Спутник V» в настоящее время разрешена или зарегистрирована в следующих странах:

Россия, регистрация 11.08.2020, Минздрав РФ, Белоруссия, регистрация 21.12.2020, Министерство здравоохранения Беларуси, Аргентина, регистрация 23.12.2020, Национальное управление по контролю за лекарственными средствами, продуктами питания и медицинскими технологиями Аргентины (ANMAT), Сербия, регистрация 31.12.2020, Агентство по медикаментам Сербии, Боливия, регистрация 06.01.2021, Государственное агентство по лекарствам и технологиям в сфере здравоохранения Многонационального государства Боливия, Алжир, регистрация 11.01.2021, Национальное агентство фармацевтической продукции, Палестина, регистрация 11.01.2021, Министерство здравоохранения Государства Палестина, Венесуэла, регистрация 13.01.2021, Министерством здравоохранения Боливарианской Республики Венесуэла, Парагвай, регистрация 15.01.2021, Министерство здравоохранения Парагвая, Туркмения, регистрация 18.01.2021, Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, Венгрия, регистрация 21.01.2021, Национальный институт фармакологии и питания Венгрии, ОАЭ, регистрация 21.01.2021, Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ, Иран, регистрация 26.01.2021, Министерство здравоохранения Ирана, Гвинея, регистрация 29.01.2021, Национальное управление фармацевтики и лекарственных средств Республики Гвинея, Тунис, регистрация 30.01.2021, Министерство здравоохранения Туниса, Армения, регистрация 01.02.2021, Министерство здравоохранения Армении, Мексика, регистрация 03.02.2021, Комитет по новым молекулам Федеральной комиссии по защите от санитарных рисков (Cofepris), Никарагуа, регистрация 03.02.2021, Министерство здравоохранения Никарагуа, Бразилия, регистрация 03.02.2021, Национальное агентство наблюдения за здоровьем (Anvisa), Ливан, регистрация 05.02.2021, Министерство здравоохранения Ливана, Республика Сербская, Босния и Герцеговина, регистрация 05.02.2021 Министерством здравоохранения Республики Сербской и 08.02.2021 регистрация в Агентстве по лекарственным средствам Боснии и Герцеговины, Мьянма, регистрация 06.02.2021, решение о регистрации в рамках ускоренной процедуры принял исполняющий обязанности главы государства старший генерал, Пакистан, регистрация 09.02.2021, Управление по контролю за лекарственными средствами Пакистана (Drug Regulatory Authority of Pakistan, DRAP). Ранее 22.01.2021 года Комитет DRAP выдал Разрешение на экстренное использование вакцины «Спутник V» в Пакистане. Монголия, регистрация 09.02.2021, Министерство здравоохранения Монголии, Бахрейн, регистрация 10.02.2021, Государственным управлением в сфере здравоохранения Королевства Бахрейн (National Health Regulatory Authority, NHRA) Черногория, регистрация 11.02.2021, Институт лекарственных средств и медицинских изделий Черногории (Institut za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore, CInMED), Сент-Винсент и Гренадины, регистрация 12.02.2021, Управлением главного врача Сент-Винсент и Гренадин, Казахстан, регистрация 12.02.2021, Министерство здравоохранения Республики Казахстан, Узбекистан, регистрация 17.02.2021, Службой санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана, Габон, регистрация 17.02.2021, Министерством здравоохранения Габона,

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