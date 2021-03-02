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Экспорт

В Республику Сербскую прибыла партия вакцины «Спутник V»

© faktor.ba© faktor.ba © faktor.ba

1 марта 2021 года в столицу Республики Сербской г. Баня Луку доставлена партия в 20 тысяч доз российской вакцины «Спутник V». Эта партия предназначена для завершения вакцинации медицинских работников и вакцинации населения старше 65 лет. На следующей неделе ожидается поставка следующих 20 тысяч доз. В Республике Сербской вакцинация стартовала 12 февраля.

Вакцина поступила 28 февраля 2021 года вместе с партией вакцины для Сербии. Самолет Самолет государственной авиакомпании Сербии «Айр Сербия» прибыл в Белград в международный аэропорт «Никола Тесла» и доставил очередные 100 тысяч доз вакцины «Спутник V» из России. Далее, автотрейлер отвез 20 тысяч доз предназначенных для Республики Сербской в Баня Луку.

Прибытие первой партии для Республики Сербской

@aleksandratolj1@aleksandratolj1 © clck.ru

1 февраля 2021 года первая партия 2000 доз вакцины «Спутник V» для Республики Сербской прибыла на аэродром Сараево в Боснию и Герцеговину. Об этом сообщило боснийское агенство N1.

Вакцина находилась на складе Сараевского аэропорта с соблюдением необходимого температурного режима до решения краевого Министерства здравоохранения Республики Сербской и решения Агентства по лекарственным средствам и медицинскому оборудованию Боснии и Герцеговины (БиГ), после чего была направлена в Баня-Луку.

Прибытие второй партии для Республики Сербской

28 февраля 2021 года в Сербию самолетом прибыла партия в 100 тысяч доз вакцины «Спутник V» для Сербии. Груз прибыл в международный аэропорт Белграда «Никола Тесла».

@npopovicSNP@npopovicSNP © clck.ru

@npopovicSNP@npopovicSNP © clck.ru

Далее, автотрейлер перевез 20 тысяч доз «Спутник V» предназначенных для Республики Сербской в Баня Луку. На следующей неделе ожидается поставка следующих 20 тысяч доз.

© RAS Srbija© RAS Srbija © clck.ru

© RAS Srbija© RAS Srbija © clck.ru

© RAS Srbija© RAS Srbija © clck.ru

Вакцину доставили в специализированных термоконтейнерах SafePack производства компании «Биокард». Термоконтейнеры Safepack PS-1 изготовлены из пенополиуретана и отличаются высокой прочностью корпуса и высокой теплоизоляцией.

© RAS Srbija© RAS Srbija © clck.ru

© RAS Srbija© RAS Srbija © clck.ru

© RAS Srbija© RAS Srbija © clck.ru

© RAS Srbija© RAS Srbija © clck.ru

© faktor.ba© faktor.ba © faktor.ba

© RAS Srbija© RAS Srbija © clck.ru

Видео

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/AAzcVCn1hJA

Использованы дополнительные фото и текстовые материалы сайтов:

  1. twitter.com Ambasada Rusije u BH,
  2. twitter.com Vlada_Srpske,
  3. @npopovicSNP,
  4. Nenad Popovic
  5. www.instagram.com Aleksandar Vučić,
  6. biocard.com,
  7. Stigle prve količine ruske vakcine Sputnik V (FOTO),
  8. First Sputnik V vaccines arrived at Sarajevo Airport
  9. Bosnia approves Sputnik V vaccine for use,
  10. Ruske vakcine u skladištu, čeka se nalaz kontrole,
  11. Агенција за лијекове одобрила употребу вакцине Спутњик,
  12. Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске,
  13. Званични налог руске вакцине: Српска одобрила Спутњик V,
  14. Одобрен увоз 20.000 доза вакцине Спутњик V,
  15. Почиње масовна вакцинација у Српској; Стигло 20.000 доза руске вакцине,
  16. У Српску стигло 20.000 руских вакцина,
  17. На аеродром Никола Тесла слетио авион са 100.000 вакцина; Сутра 20.000 доза у Српској,
  18. U Srpsku stiglo još 20.000 DOZA VAKCINE Sputnjik V (FOTO),
  19. У Српску стигло 20.000 вакцина Спутњик В,
  20. U Banju Luku stiglo 20.000 doza ruskih vakcina Sputnik V,
  21. Perović poručio da u Srpsku stiže još ruskih vakcina,
  22. twitter.com/sputnikvaccine,
  23. Vučić dočekao avion sa 100.000 Sputnjik V vakcina,
  24. Počinje masovna vakcinacija u Srpskoj; Stiglo 20.000 doza ruske vakcine,
  25. U Srpsku stiglo 20.000 ruskih vakcina — 1.3.2021,

экспорт, фармацевтика, вакцины, Республика Сербская, covid-19, Спутник V
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