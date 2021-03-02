В Республику Сербскую прибыла партия вакцины «Спутник V»

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1 марта 2021 года в столицу Республики Сербской г. Баня Луку доставлена партия в 20 тысяч доз российской вакцины «Спутник V». Эта партия предназначена для завершения вакцинации медицинских работников и вакцинации населения старше 65 лет. На следующей неделе ожидается поставка следующих 20 тысяч доз. В Республике Сербской вакцинация стартовала 12 февраля.

Вакцина поступила 28 февраля 2021 года вместе с партией вакцины для Сербии. Самолет Самолет государственной авиакомпании Сербии «Айр Сербия» прибыл в Белград в международный аэропорт «Никола Тесла» и доставил очередные 100 тысяч доз вакцины «Спутник V» из России. Далее, автотрейлер отвез 20 тысяч доз предназначенных для Республики Сербской в Баня Луку.

Прибытие первой партии для Республики Сербской

@aleksandratolj1 © clck.ru

1 февраля 2021 года первая партия 2000 доз вакцины «Спутник V» для Республики Сербской прибыла на аэродром Сараево в Боснию и Герцеговину. Об этом сообщило боснийское агенство N1.

Вакцина находилась на складе Сараевского аэропорта с соблюдением необходимого температурного режима до решения краевого Министерства здравоохранения Республики Сербской и решения Агентства по лекарственным средствам и медицинскому оборудованию Боснии и Герцеговины (БиГ), после чего была направлена в Баня-Луку.

Прибытие второй партии для Республики Сербской

28 февраля 2021 года в Сербию самолетом прибыла партия в 100 тысяч доз вакцины «Спутник V» для Сербии. Груз прибыл в международный аэропорт Белграда «Никола Тесла».

@npopovicSNP © clck.ru

@npopovicSNP © clck.ru

Далее, автотрейлер перевез 20 тысяч доз «Спутник V» предназначенных для Республики Сербской в Баня Луку. На следующей неделе ожидается поставка следующих 20 тысяч доз.

© RAS Srbija © clck.ru

© RAS Srbija © clck.ru

© RAS Srbija © clck.ru

Вакцину доставили в специализированных термоконтейнерах SafePack производства компании «Биокард». Термоконтейнеры Safepack PS-1 изготовлены из пенополиуретана и отличаются высокой прочностью корпуса и высокой теплоизоляцией.

© RAS Srbija © clck.ru

© RAS Srbija © clck.ru

© RAS Srbija © clck.ru

© RAS Srbija © clck.ru

© faktor.ba © faktor.ba

© RAS Srbija © clck.ru

Видео

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/AAzcVCn1hJA

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