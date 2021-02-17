Алтайская компания ООО «Нортек» приступает к испытанию новой индустриальной шины

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ООО «Нортек» занимается производством шин для грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и промышленной техники, а также квадроциклов и лёгких грузовиков.

В декабре 2020 года, после успешно проведенных стендовых испытаний, предприятие представило новую модель индустриальной шины 29,5R25 с доработанной конструкцией. По их результатам на полигонные испытания поступило несколько продуктов с разными диаметрами бортовых колец и увеличенной слойностью защитного пояса.

Данный вид продукции обеспечивает высокую проходимость, выносливость, не скользит на сложных участках дороги. Тщательно продуманный состав резины инновационного производства делает ее стойкой и практичной.

В настоящее время шины завода «Нортек» поставляются в качестве комплектующих материалов на производство сельскохозяйственной и специальной техники. Одним из них является «Петербургский тракторный завод». Специально для производимой ими техники предприятие разрабатывает и улучшает уже поставляемые модели шин, также налажена поставка новой индустриальной шины 29,5R25.