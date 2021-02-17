В Саратове открыт Дворец водных видов спорта

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Дворец водных видов спорта — спорткомплекс для тренировок и проведения всероссийских и международных соревнований по прыжкам в воду и плаванию. В нем расположены три бассейна: плавательный на 10 дорожек; прыжковый с вышкой и платформами на высоте 3, 5, 7,5 и 10 метров; детский — для обучения плаванию. Также есть специальный гимнастический зал для тренировок. Спорткомплекс может принять до 1000 зрителей.

Саратовская школа олимпийского резерва по водным видам спорта сможет проводить в спорткомплексе занятия по всем водным дисциплинам. Уже набран тренерский состав, составлено расписание тренировок спортсменов. Кроме того, школа, в которой сейчас занимаются более 550 человек, планирует увеличить число воспитанников на 250 человек.

Напомним, строительство Дворца водных видов спорта началось в 2014 году, однако, из-за недостаточного финансирования неоднократно приостанавливалось. В 2019 году Дворец водных видов спорта вошел в нацпроект «Демография», после чего работы на объекте возобновились. В конце 2020 года спортобъект был достроен.

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