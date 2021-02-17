ТМХ продолжает поставку электровозов для «НефтеТрансСервис»

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Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») передал холдингу «НефтеТрансСервис», частному оператору подвижного состава, 3 магистральных грузовых электровоза переменного тока 3ЭС5К «Ермак». Об этом сообщили в Дирекции по внешним связям и корпоративным коммуникациям холдинга.

До конца первого квартала 2021 года будут изготовлены еще 2 локомотива — последние из партии в 14 единиц по договору на изготовление и поставку электровозов, подписанному в ноябре 2020 года.

НЭВЗ поставляет электровозы 3ЭС5К «Ермак» локомотивному хозяйству ГК «НефтеТрансСервис», начиная с 2011 года. Новые «Ермаки» будут направлены в эксплуатационное локомотивное депо Тимашевская Северо — Кавказской железной дороги.

Локомотивы ТМХ широко эксплуатируются на сети ОАО «РЖД», пользуются спросом у российских частных перевозчиков благодаря высоким техническим и экономическим показателям. Преимущества 3ЭС5К — уверенная работа на участках со сложным рельефом, позволяющая повысить весовые нормы грузовых поездов. В локомотивах применяется поосное регулирование силы тяги. Система независимого возбуждения тяговых двигателей в режиме тяги, реализуемая в диапазоне скоростей 0-50 км/ч, повышает устойчивость к буксованию, что обеспечивает максимальный коэффициент сцепления каждой тяговой оси и позволяет уменьшить износ бандажей колесных пар. Помимо России, электровозы серии «Ермак» эксплуатируются на Украине и в Узбекистане.