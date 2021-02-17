РКС разработали и запустили в производство новые бортовые приемо-передающие устройства

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Специалисты холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию РОСКОСМОС) разработали и запустили в производство для перспективных космических аппаратов новые бортовые приемо-передающие устройства для надежного обмена информацией по линии «спутник-Земля». Универсальная разработка, не имеющая аналогов на российском рынке, реализована с применением только отечественных электронных компонентов.

Приемо-передающие устройства высокоскоростных радиолиний предназначены для передачи и приема целевой информации большого объема — спутниковых снимков, радиолокационных изображений и т. п. Устройства состоят из модулей приемника и формирователя сигнала, коммутатора и усилителя, работающих в Х-диапазоне частот.

Модули созданы на основе технологии низкотемпературной совместно обжигаемой керамики (Low Temperature Co-Fired Ceramic, LTCC), которая применяется передовыми производителями телекоммуникационного оборудования. Она обеспечивает более высокие электрические характеристики и теплопроводность, механическую защиту монолитных интегральных схем (МИС) и герметичность модулей, высокую надежность и отказоустойчивость. Использование LTCC-керамики при создании сверхвысокочастотных (СВЧ) устройств позволило перейти от модулей на основе металлических корпусов к малогабаритным керамическим модулям, реализовать внутри трехмерные конструкции.

Начальник отдела разработки бортовых СВЧ-приборов РКС Андрей БУЯНКИН: «При разработке новых СВЧ-устройств мы столкнулись с тем, что доступные на отечественном рынке электронные компоненты не позволяли достичь требуемых рабочих частот и значительно усложняли схему устройства. В результате мы освоили разработку собственных сверхвысокочастотных монолитных интегральных схем. Это решение дало нам возможность более гибко подходить к проектированию СВЧ-модулей. Мы смогли повысить скорость передачи информации, сократить количество активных элементов на плате с 18 до 9 и вдвое уменьшить габариты — с 60×60 до 30×30 мм. Разработка собственной СВЧ МИС занимает не более трех месяцев и обходится в несколько десятков тысяч рублей за штуку, в то время как заказ новой схемы у внешнего производителя при условии затрат на разработку стоит около 60 млн руб. и длится около четырех лет».

Устройства планируется применять в создании перспективных спутников широкополосной связи и дистанционного зондирования Земли.