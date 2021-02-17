«Аконит-Урал» выпустил первую партию импортозамещающих роликов для промышленных конвейеров

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Заемщик Фонда развития промышленности (ФРП, под управлением ВЭБ.РФ) — «Аконит-Урал» — в начале 2021 года выпустил на новом заводе в Елабуге Республики Татарстан первые партии роликов, которые используются в конвейерах для транспортировки меди, камня, угля и других грузов.

Ранее при сборке конвейеров применяли ролики, в том числе зарубежного производства — немецкого и китайского. Благодаря запуску нового производства доля импорта этих комплектующих снизится примерно до 60%.

Первую партию роликов предприятие поставило «Челябинскому металлургическому комбинату», одному из крупнейших в России предприятий по выпуску стали.

В конце 2019 года ФРП (под управлением ВЭБ.РФ) предоставил предприятию льготный заем по программе «Проекты развития» в размере 250 млн. руб, под 1% годовых. Общий бюджет проекта превысил 700 млн руб., мощность запущенной линии составляет 1 млн. изделий в год.

Новое производство обладает высоким уровнем автоматизации за счет применения современного технологического оборудования. Это позволяет сократить влияние человеческого фактора, повысить эффективность и на 100% обеспечить контроль качества изделий.

Продукцию также планируется поставлять «Магнитогорскому металлургическому комбинату», «Северстали», «НЛМК», угледобывающим предприятиям Кузбасса, предприятиям горнодобывающей, золотодобывающей, металлургической и строительной промышленности.

«НПО «Аконит» сотрудничает с другим заемщиком ФРП — «Курскрезинотехника», которая поставляет предприятию ленту для конвейеров.