На Северной верфи заложен восьмой траулер проекта 170701 для Группы НОРЕБО

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Траулер проекта 170701 «Капитан Коротич» предназначен для лова и переработки рыбы в Дальневосточном бассейне - в Охотском и Беринговом морях, Северной части Тихого океана. Объектами промысла «Коротича» станут сельдь, минтай и другие промысловые виды

Траулер может оснащаться донными и пелагическими тралами. Общая максимальная производительность судна по вылову оценивается в 230 тонн рыбы в сутки, производительность по замораживанию — 100 тонн в сутки. Благодаря многофункциональной рыбофабрике, устанавливаемой на траулеры, время от вылова рыбы до изготовления готового продукта будет минимальным, а отходы переработки сведены практически к нулю. Продуктовую линейку составят разделанная мороженая рыба, рыбное филе, икра и печень минтая, рыбные фарш и мука.

«Капитан Коротич» — восьмое судно проекта 170701. Серия рыбопромысловых траулеров-процессоров неограниченного морского плавания проекта 170701, строящаяся Северной верфью для Группы НОРЕБО, состоит из десяти судов, шесть из них будут работать в Северном бассейне, а четыре — в Дальневосточном.

Проектная и рабочая конструкторская документация судна разработаны отечественным конструкторским бюро Nautic Rus с учетом самых современных мировых достижений в области рыбного промысла. Проектная длина траулера-процессора составляет 81,6 м, ширина — 16 м, водоизмещение — 5500 т. Благодаря главному двигателю мощностью 6200 кВт судно способно развивать скорость до 15,5 узлов. Траулер-процессор имеет ледовый класс Ice2 и может эксплуатироваться во льдах толщиной до 0,5 м. Численность экипажа составит порядка 70 — 80 человек.

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Впервые для российских промысловых судов применена новая архитектура корпуса — капсулообразная форма носовых обводов с оконечностью типа Enduro Bow. Благодаря этому увеличилась площадь рабочего пространства на борту и улучшились мореходные характеристики.

Одно из главных преимуществ траулеров проекта 170701 — повышенная энергоэффективность. Проект предусматривает перераспределение тепла, выделяемого при работе главного двигателя, на обогрев помещений, в том числе кают. Электроэнергию, выделяемую траловыми лебедками, в режиме рекуперации планируется использовать для нужд судна, что позволит экономить топливо. На дальневосточных судах этого проекта для топки котлов частично будет использоваться рыбий жир, собираемый в процессе переработки отходов.

Траулер «Капитан Коротич» назван в честь Валентина Владимировича Коротича (16.02.1941 — 28.03.2013), более сорока лет проработавшего в рыболовной отрасли Камчатского края. Он был судоводителем высочайшего уровня, опытным капитаном, принципиальным и справедливым руководителем. Его экипажи неоднократно становились победителями соцсоревнований, показывая высокий результат добычи.

Сегодня на верфях Северной столицы строятся 25 гражданских судов, а в судостроительной отрасли в городе работают более 30 предприятий, на которых занято свыше 50 тысяч человек.