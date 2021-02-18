В Подмосковье запущена новая линия для производства полипропиленовых и полиэтиленовых листов

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Компания «ПолимерКомпани, расположенная в Щёлково Московской области, запустила новую высокопроизводительную экструзионную линию для производства листов из полипропилена (ПП) и полиэтилена высокой плотности (ПЭВП). Производительность линии составляет более 7,5 тыс. т в год, или 750 кг в час.

Изделия выпускаются на европейском оборудовании и отвечают высоким требованиям к качеству. Листы из полипропилена и полиэтилена производятся толщиной до 40 мм с размерами 1500×3000 мм и 2000×4000 мм. Производитель предоставляет услуги производства листов под заказ по индивидуальным размерам и цветам. В настоящее время потребителям доступен листовой полипропилен в цветовых решениях: натуральный RAL 9003, голубой RAL 5012, серый RAL 7032 и зеленый RAL 6005.

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«Новая экструзионная линия позволяет получать листы с идеальной геометрией, отличной гибкостью и стабильностью цвета. Введение данной линии в эксплуатацию означает появление на рынке высококачественного полипропилена и ПЭВП (ПЭНД), аналога которому нет на российском рынке и СНГ», — отметили в компании.

Ранее, в августе 2020 года, компания наладила производство блоков для лифтового оборудования из полиацеталя (ПОМ). Были закуплены европейские станки с ЧПУ для цеха механической обработки, которые позволили повысить качество и скорость выполнения заказов.

«ПолимерКомпани» работает с 2006 года и является одним из крупнейших российских производителей высококачественных листов из полимеров, вобравшим в себя знания и опыт лучших специалистов отрасли, что позволяет решать самые сложные производственные задачи и обеспечивать стабильные поставки материалов во все города России и СНг. Производственные площади компании составляют более 15 тыс. м2 со штатом сотрудников около 30 человек.