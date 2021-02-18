ЭкоНива завершила первый этап модернизации завода в Аннинском районе Воронежской области

В Департаменте аграрной политики Воронежской области рассказали, что в 2020 году завершился первый этап модернизации завода «ЭкоНива», расположенного в Аннинском районе.

Общий объём инвестиций в проект составил 758 млн рублей.

За период модернизации производственные мощности по переработке молока увеличились с 200 до 270 тонн в сутки. Также была запущена творожная линия с производительностью 10 тонн. Ее ассортимент составит творог с жирностью 0%, 5% и 9%, упакованный в трехшовный пакет, прозрачный контейнер и пачку флоу-пак.

— В процессе модернизации были повышены сроки хранения продукции за счет применения современной технологии упаковки, что является конкурентным преимуществом по работе с сетевым ритейлом. Также был организован участок охлаждения, концентрации и сушки сыворотки, и проведен капитальный ремонт производственных помещений и внутренних инженерных сетей, — рассказали в Департаменте.

На втором этапе модернизации планируется увеличить производственную мощность по переработке молока с 270 до 340 тонн в сутки, а также производительность линии творога с 10 до 20 тонн в сутки.

Также планируется организовать участок для деминерализации и сушки сыворотки, построить современную котельную и реконструировать компрессорную и электроподстанцию.

Срок реализации второго этапа модернизации: 2020 год — 3 кв. 2021 года. Общий объём инвестиций в проект превысит 1,1 млрд рублей.

https://www.dai...atsii-zavo.html