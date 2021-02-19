Колпинский Трубный Завод завершил программу модернизации оборудования
ООО «Колпинский Трубный Завод» (КТЗ) завершило двухлетнюю инвестпрограмму модернизации оборудования, сообщается на сайте предприятия.
«Ежегодный рост реализации трубной продукции, произведенной на КТЗ, для различных объектов и крупных строительных проектов по всей нашей стране, выявил слабые звенья в производственной цепочке, которые потребовали улучшений и дополнительных инвестиций с целью повышения качества производимой продукции, объемов производства, а также надежности работы всей производственной линии», — говорится в сообщении.
Одним из важнейших элементов в производстве труб и дальнейшем контроле их качества является стенд гидростатических испытаний. В связи с увеличенными габаритными размерами и большим весом гидростатической машины (более 120 т) было принято решение о строительстве отдельного здания под неё, куда также была перенесена заводская лаборатория.
В конце 2020 года состоялось открытие нового цеха гидроиспытаний и заводской лаборатории.
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