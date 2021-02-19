Колпинский Трубный Завод завершил программу модернизации оборудования

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ООО «Колпинский Трубный Завод» (КТЗ) завершило двухлетнюю инвестпрограмму модернизации оборудования, сообщается на сайте предприятия.

«Ежегодный рост реализации трубной продукции, произведенной на КТЗ, для различных объектов и крупных строительных проектов по всей нашей стране, выявил слабые звенья в производственной цепочке, которые потребовали улучшений и дополнительных инвестиций с целью повышения качества производимой продукции, объемов производства, а также надежности работы всей производственной линии», — говорится в сообщении.

Одним из важнейших элементов в производстве труб и дальнейшем контроле их качества является стенд гидростатических испытаний. В связи с увеличенными габаритными размерами и большим весом гидростатической машины (более 120 т) было принято решение о строительстве отдельного здания под неё, куда также была перенесена заводская лаборатория.

В конце 2020 года состоялось открытие нового цеха гидроиспытаний и заводской лаборатории.