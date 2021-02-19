Тверской вагоностроительный завод показал роботизированный комплекс для контроля сварных швов

© soyuzmash.ru

В цехе сварки металлоконструкций Тверского вагоностроительного завода, который входит в состав АО «Трансмашхолдинг», состоялась презентация роботизированной измерительной ячейки по определению дефектов сварных соединений, основанной на работе нейронной сети.

Это одно из направлений работы центра компетенций по развитию бесконтактных технологий, созданного компанией «2050-Интегратор» в рамках проекта «Цифровой завод ТВЗ».

Роботизированная измерительная ячейка снабжена лазерным сканирующим устройством и видеокамерой высокой чувствительности. Оборудование предназначено для контроля прочности и геометрии рам тележек практически всей линейки вагонов производства Тверского вагоностроительного завода и работает круглосуточно.

После автоматизированного сканирования рамы тележки роботом в работу вступает программное обеспечение на основе нейросети (собственная разработка ООО «2050-Интегратор»), которое в реальном времени определяет видимые дефекты сварных швов и геометрию изделия. Полученные результаты можно сверить с 3D-моделью изделия, определить и указать точное месторасположение дефекта, приложить его фотографию. Результаты автоматизированного контроля заносятся в цифровой паспорт изделия.

Комплекс рассчитан на визуальное обнаружение дефектов сварных соединений, таких как поры, трещины, подрезы, кратеры и т. д. В ближайшее время разработчики также обещают дополнить его функцией измерения геометрии сварного шва. В настоящее время через роботизированную ячейку проходит порядка 12-16 рам ежедневно. В дальнейшем ее производительность будет увеличена до 20.

— Ничего подобного на предприятиях ТМХ еще не было, — отметил главный сварщик компании «ТМХ Технологии» Александр Кузнецов. — Это первая измерительная ячейка, которая позволяет осуществлять измерение и контроль сварного соединения. Автоматизируя контроль изделия, мы получаем более объективный результат и более высокое качество продукции, отправляемой на сборочное производство.