Газовоз «Кристоф де Маржери» завершил круговой рейс по высокоширотной трассе Севморпути

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Арктический газовоз «Кристоф де Маржери» 19 февраля 2021 года в 16:30 мск завершил экспериментальный круговой рейс по маршруту Сабетта — Цзянсу (КНР) — Сабетта по высокоширотной трассе Северного морского пути и ошвартовался к причалу в порту погрузки. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Совкомфлот».

Впервые в истории крупнотоннажное грузовое судно осуществило транзитный переход по восточному сектору Арктики в феврале.

Обратный переход по СМП от мыса Дежнева до Сабетты танкер осуществлял под проводкой атомного ледокола «50 лет Победы». Протяженность маршрута по Севморпути составила около 2500 морских миль, движение каравана по СМП заняло 11 суток 10 часов.Отмечается, что на всем протяжении перехода судно поддерживало безопасную скорость с учетом ледовой обстановки и климатических условий. Наибольшую сложность при переходе представляли торосистые участки в Чукотском и Восточно-Сибирском морях.

«В результате майского рейса „Кристофа де Маржери“ 2020 года, а также текущего рейса газовоза, навигационное окно в восточном секторе Арктики было расширено практически в два раза. Увеличение периода арктической навигации позволяет говорить о перспективах более эффективного использования высокоширотного транспортного коридора как для российской, так и для мировой экономики», — подчеркнул генеральный директор ПАО «Совкомфлот» Игорь Тонковидов.

Успешное осуществление кругового рейса газовоза в январе-феврале 2020 года стало результатом многолетней системной работы группы «Совкомфлот» и ПАО «НОВАТЭК» по развитию транзитного потенциала Северного морского пути. С 2010 года две компании во взаимодействии с ФГУП «Атомфлот» последовательно реализуют программу экспериментальных грузовых рейсов в акватории СМП.

В Атомфлоте отметили, что в настоящее время Госкорпорация «Росатом», ПАО «НОВАТЭК» и ПАО «Совкомфлот» прорабатывают вопрос обеспечения проводки танкера-газовоза в восточном направлении в апреле-мае этого года.

Напомним, «Кристоф де Маржери» 5 января 2021 года вышел из порта Сабетта в восточном направлении с грузом сжиженного газа проекта «Ямал СПГ» и взял курс на порт Цзянсу.За 10 суток 21 час судно самостоятельно, без ледокольной проводки преодолело трассу СМП и вышло на траверз мыса Дежнева.

26 января танкер прибыл в порт Цзяньсу, где выгрузил партию газа и начал балластный переход в обратном направлении.7 февраля газовоз достиг южной оконечности мыса Дежнева, где был взят под проводку ледоколом «50 лет Победы» и начал переход по СМП в обратном направлении.Переход в восточном направлении по трассе Севморпути газовоз безопасно осуществил за 11 суток. На всем протяжении трассы СМП судно двигалось самостоятельно, без ледокольной проводки.

После выгрузки партии СПГ в порту Цзянсу (КНР) 27 января газовоз проследовал в обратном направлении, 7 февраля его взял под проводку у мыса Дежнева, восточной оконечности трассы СМП, ледокол «50 лет Победы».

Группа компаний «Совкомфлот» (MOEX:FLOT) — одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке газа и нефти, а также обслуживанию морской добычи углеводородов. По состоянию на дату публикации пресс-релиза, собственный и зафрахтованный флот, включая суда совместных предприятий, насчитывает 145 судов общим дедвейтом около 12,7 млн тонн. Свыше 80 судов обладают ледовым классом.