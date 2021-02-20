Добавить статью
Лого Сделано у нас
Транспорт и логистика

«ПК Транспортные системы» выполнила контракт на поставку 15 трамваев «Львенок» в Пермь

 © 123ru.net

«ПК Транспортные системы» (ПК ТС) поставила в Пермь два оставшихся трамвая 71-911ЕМ «Львенок» — 13 таких машин в рамках нового заказа уже работают на линиях города. Компания выполнила контракт на полторы недели раньше заявленного срока.

Напомним, что конкурс на поставку 15 трамваев 71-911ЕМ «Львенок» в Пермь «ПК Транспортные системы» выиграла в конце ноября 2020 года. Согласно контракту, первые шесть трамваев в рамках заказа были переданы Перми до 31 декабря 2020 года, остальные девять — до 1 марта 2021 года.

«Общественный транспорт Перми меняет свой облик, становится современным, быстрым, комфортным и доступным для граждан, и нам приятно быть частью этого, — комментирует президент „ПК Транспортные системы“ Феликс Винокур. — Сегодня в России наблюдается настоящий трамвайный ренессанс, что положительно отражается на эффективности и качестве оказания транспортных услуг. Надеемся, что власти города продолжат движение по заданному направлению и будут и дальше радовать жителей и гостей города новым комфортным подвижным составом».

Ранее «ПК Транспортные системы» уже поставила девять современных трамваев в Пермь. Первые два вагона прибыли в город в декабре 2019 года — это односекционная модель 71-911 ЕМ «Львенок» и вместительный трехсекционный, двухсторонний трамвайный вагон 71-934 «Лев», длина которого составляет 34,7 метра. Техника успешно себя зарекомендовала с первых дней эксплуатации. Семь оставшихся трамваев «Львенок» вышли на городские маршруты Перми в мае 2020 года.

Сегодня «ПК Транспортные системы» выполняет два контракта на производство трамваев. Это заказ 13 единиц техники для Санкт-Петербурга: 11 двухсекционных трамвая 71-923М «Богатырь М» и первые две трехсекционные модели с алюминиевым кузовом 71-931М «Витязь-Ленинград». И это контракт на производство 114 единиц техники для Москвы: 40 односекционных трамвая 71-911ЕМ «Львенок» и 74 трехсекционных моделей 71-931М «Витязь-Москва».
Источник: https://123ru.net/smi/vittimofeev-li/275806539/

Пермь, ПК Транспортные системы, 71-911ЕМ
  • Андрей Карпушенков
    20.02.2110:07:33

    Смотрю который год, может это от фоток впечателние, но все же у нас с каждым годом все больше и лучше умеют в дизайн.

    Отредактировано: Андрей Карпушенков~11:17 20.02.21
    #1225882
    • user78 user78
      20.02.2113:01:27

      Не только от фоток впечатление. В реальности они еще красивее выглядят.    

      Так что да, в России действительно научились делать первоклассный промышленный дизайн, получше чем в большинстве других стран мира.

      Вот, например, новый алюминиевый «Витязь-Л»:

       © Фото из открытых источников

       © static.piter.tv

      Ну шикарен же! Словно космический корабль из будущего    

      Для сравнения, в Европе и США многие современные трамваи выглядят так:

       © s8.hostingkartinok.com

       © upload.wikimedia.org

       © eurofricablog.files.wordpress.com

       © upload.wikimedia.org

       © Фото из открытых источников

       © s8.hostingkartinok.com

      Трамваи в Шанхае и Хиросиме:

       © s8.hostingkartinok.com

       © varlamov.me

      У нас уже круче дизайн общественного транспорта чем на Западе и в самых развитых азиатских странах.    

      Отредактировано: user78~13:08 20.02.21
      #1225905
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,