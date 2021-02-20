«ПК Транспортные системы» выполнила контракт на поставку 15 трамваев «Львенок» в Пермь

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«ПК Транспортные системы» (ПК ТС) поставила в Пермь два оставшихся трамвая 71-911ЕМ «Львенок» — 13 таких машин в рамках нового заказа уже работают на линиях города. Компания выполнила контракт на полторы недели раньше заявленного срока.

Напомним, что конкурс на поставку 15 трамваев 71-911ЕМ «Львенок» в Пермь «ПК Транспортные системы» выиграла в конце ноября 2020 года. Согласно контракту, первые шесть трамваев в рамках заказа были переданы Перми до 31 декабря 2020 года, остальные девять — до 1 марта 2021 года.

«Общественный транспорт Перми меняет свой облик, становится современным, быстрым, комфортным и доступным для граждан, и нам приятно быть частью этого, — комментирует президент „ПК Транспортные системы“ Феликс Винокур. — Сегодня в России наблюдается настоящий трамвайный ренессанс, что положительно отражается на эффективности и качестве оказания транспортных услуг. Надеемся, что власти города продолжат движение по заданному направлению и будут и дальше радовать жителей и гостей города новым комфортным подвижным составом».

Ранее «ПК Транспортные системы» уже поставила девять современных трамваев в Пермь. Первые два вагона прибыли в город в декабре 2019 года — это односекционная модель 71-911 ЕМ «Львенок» и вместительный трехсекционный, двухсторонний трамвайный вагон 71-934 «Лев», длина которого составляет 34,7 метра. Техника успешно себя зарекомендовала с первых дней эксплуатации. Семь оставшихся трамваев «Львенок» вышли на городские маршруты Перми в мае 2020 года.

Сегодня «ПК Транспортные системы» выполняет два контракта на производство трамваев. Это заказ 13 единиц техники для Санкт-Петербурга: 11 двухсекционных трамвая 71-923М «Богатырь М» и первые две трехсекционные модели с алюминиевым кузовом 71-931М «Витязь-Ленинград». И это контракт на производство 114 единиц техники для Москвы: 40 односекционных трамвая 71-911ЕМ «Львенок» и 74 трехсекционных моделей 71-931М «Витязь-Москва».