АО «Урюмское» открыло ферму на 300 голов в Новосибирской области

Открытие новой животноводческой фермы АО «Урюмское» на 300 голов состоялось 19 февраля в селе Верх-Урюм Здвинского района Новосибирской области.

Инвестиционный проект по строительству животноводческого комплекса молочного направления на 1000 голов крупного рогатого скота реализуется в АО «Урюмское» с марта 2020 года. Проект предполагает три этапа, первым из которых и стала молочная ферма на 300 голов. Помимо фермы, введен в эксплуатацию доильный зал на 24 скотоместа, оснащенный самым современным оборудованием. Поголовьем ферма уже укомплектована, животные находятся в новом помещении.

В хозяйстве продолжается строительство второй очереди: помещение также рассчитано на 300 голов КРС, а учитывая потенциал АО «Урюмское», было принято решение и о продолжении проекта: третьим этапом станет строительство фермы на 400 голов.