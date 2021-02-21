НОВАТЭК открыл первую углеродно-нейтральную СПГ-заправку в Европе

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НОВАТЭК сообщает, что его дочернее общество Novatek Green Energy запустило свою первую углеродно-нейтральную автозаправочную станцию СПГ в городе Росток, Германия. Для компенсации углеродного следа от реализуемого потребителям СПГ, включая конечное потребление топлива, будут использованы углеродные единицы, т.н. «карбоновые офсеты». Детально отобранный портфель проектов компенсации выбросов включает в том числе проекты ветрогенерации в развивающихся странах. Сертификация проектов компенсации выбросов выполнена в соответствии с авторитетным международным стандартом VCS (Verified Carbon Standard).

В рамках долгосрочной стратегии НОВАТЭК реализует план по созданию сети автозаправочных станций в Европе для обеспечения грузового транспорта экологически чистым топливом в ключевых точках транспортного сообщения Германии и Польши. На данный момент функционирует сеть из 6 СПГ-заправок и 19 регазификационных установок Компании на европейском рынке.

«С учетом роли газа как самого экологичного ископаемого источника энергии НОВАТЭК активно развивает сеть СПГ-заправок как в Российской Федерации, так и в Европе, — отметил Первый заместитель Председателя Правления ПАО НОВАТЭК Лев Феодосьев. — Наш флагманский проект „Ямал СПГ“ уже является одним из самых экологически чистых СПГ-заводов в мире. Ранее, НОВАТЭК опубликовалэкологические и климатические цели на период до 2030 года2, которые направлены на то, чтобы внести свой вклад в решение глобальных проблем изменения климата. Запуск углеродно-нейтральной СПГ-заправки в портовом городе Росток является очередным шагом в стремлении НОВАТЭКа сократить свой углеродный след и содействовать переходу к низкоуглеродному будущему».