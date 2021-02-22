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Авиация

Крылатые роботы России

©Видео с youtube.com

В канун дня Защитника отечества, журналисты телеканала «Россия 24» подготовили эксклюзивный репортаж о российских беспилотниках.

В репортаже показны новейшие беспилотники и примеры их боевого применения.

Действующие лица: новейшие БПЛА С-70 «Охотник», БПЛА «Орион», а так же БПЛА «Гром» (ведомый боевой робот с искусственным интеллектом) разрабатываемый в настоящее время компанией «Кронштадт».

В репортаже также представлены: БПЛА «Альтиус», БПЛА «Тахион», БПЛА «Элерон», БПЛА «Орлан». Советские разработки: Ту-141 «Стриж», Ту-143 «Рейс» и Пчела-1Т

Показан Центр подготовки специалистов для беспилотной авиации (на базе бывшего Коломенского артиллерийского училища).
Источник: https://www.vesti.ru/article/2527042

БПЛА, С-70, Орион, Альтиус, Тахион, Элерон, Орлан
  • Нет аватара knyz_sedmmi
    22.02.2112:17:51

    Это все замечательно. Как в той поговорке: «что нам стоит дом построить — нарисуем будем жить». Вопрос-то с двигателями (кроме «охотника»)? Я уж не говорю про электронную начинку…

    #1226070
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