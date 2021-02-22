Крылатые роботы России
©Видео с youtube.com
В канун дня Защитника отечества, журналисты телеканала «Россия 24» подготовили эксклюзивный репортаж о российских беспилотниках.
В репортаже показны новейшие беспилотники и примеры их боевого применения.
Действующие лица: новейшие БПЛА С-70 «Охотник», БПЛА «Орион», а так же БПЛА «Гром» (ведомый боевой робот с искусственным интеллектом) разрабатываемый в настоящее время компанией «Кронштадт».
В репортаже также представлены: БПЛА «Альтиус», БПЛА «Тахион», БПЛА «Элерон», БПЛА «Орлан». Советские разработки: Ту-141 «Стриж», Ту-143 «Рейс» и Пчела-1Т
Показан Центр подготовки специалистов для беспилотной авиации (на базе бывшего Коломенского артиллерийского училища).
Источник: https://www.vesti.ru/article/2527042
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22.02.2112:17:51