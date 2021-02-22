Новые спортивные объекты открыты в регионах часть 3 ( 2021 год)

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Республика Бурятия.

Первый в России специализированный центр по стрельбе из лука построили в Республике Бурятия. Торжественная церемония открытия нового спорткомплекса, возведенного по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография"

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В Минспорта Бурятии пояснили, что новый круглогодичный лукодром — единственная в стране специализированная площадка для занятий стрельбой из лука, рассчитанная на олимпийские дистанции. Современный трехэтажный спортивный комплекс расположен в центре Улан-Удэ, занимает площадь более 5 тыс. кв. метров, размер стрелкового поля — 78 на 36 м, пропускная способность центра рассчитана на 100 человек в смену. Также предусмотрены условия для общей физической подготовки спортсменов: есть тренажерный зал, медицинский блок, оружейные комнаты и прочие помещения, а также комментаторская.

© minsport.gov.ru

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https://tass.ru...roekty/10742991 (открытие)

https://minspor...tre/news/35748/ (фото)

Республика Саха-Якутия

В Среднеколымске торжественно открыли спортивный комплекс «Родина» © news.ykt.ru

20 февраля, в Среднеколымске открыли многофункциональный спортивный комплекс «Родина». Строительство проведено в рамках реализации плана федеральной программы социально-экономического развития регионов Дальнего Востока.

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https://news.yk...3?news_popular= (открытие)

Республика Хакасия

Фото: пресс-служба правительства РХ © 19rus.info

В столице Хакасии состоялось долгожданное событие — открылся новый Центр настольного тенниса. Спортивное сооружение готово принимать соревнования спорта высоких достижений. Главная достопримечательность его — абаканская Спортивная школа настольного тенниса, заслуженно получившая в дар такую высокопрофессиональную базу.

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Строительство центра началось в августе 2018 года. На эти цели было направлено более 83 млн рублей в рамках национального проекта «Демография», федерального проекта «Спорт — норма жизни». Это средства федерального, республиканского и городского бюджетов. Новое здание гармонично вписалось в единый ансамбль сооружений Спортивного комплекса им. Н. Г. Булакина. Центр стал подарком к юбилею столицы Хакасии, которая в этом году отмечает 90 лет.

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https://19rus.i...tolnogo-tennisa

https://r-19.ru...s/sport/112643/