Российский завод отгрузил партию погрузчиков Ant 3000 российским военным

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Как сообщила пресс-служба Ковровского электромеханического завода, российское машиностроительное предприятие в конце 2020 года поставило по заказу министерства обороны России 23 фронтальных погузчика ANT 3000 грузоподъемностью до 3 тонн и вместимостью ковша до 1,8 м3 .

Эксплуатационная масса базовой версии погрузчика составляет 8050 кг, он оснащается дизельным двигателем CD4045НF280 (Евро 3) от JOHN DEERE мощностью 74 кВт и развивает скорость до 20 км/ч, способен преодолевать уклоны под углом 45 градусов и обеспечивать тяговое усилие 66 кН.

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В настоящий момент АО «КЭМЗ» выпускает четыре модели погрузчиков, в частности 2 модели мини погрузчиков ANT 750 и ANT 1000.01 номинальной грузоподъемностью до 750 кг и до 1000 кг соответственно, фронтальный погрузчик ANT 3000 и экскаватор погрузчик ANT 2321с номинальной грузоподъемностью до 6,8 тонн.

Мини-погрузчик ANT 750 © anttech.ru

Мини-погрузчик ANT 1000.01 © anttech.ru

Экскаватор погрузчик ANT 2321 © anttech.ru

В октябре 2019 года сайт «Сделано у Нас» сообщил о начале поставок мини-погрузчиков АNT 750 в Армению.