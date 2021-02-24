Группа чайных компаний «Сапсан». Создавая новые традиции чайного дела в России

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Группа чайных компаний «Сапсан», основанная более четверти века назад, сегодня входит в пятерку лидеров на российском чайном рынке. Ежегодно предприятие реализует более 5 тысяч тонн продукции: ежедневно в России выпивают более 7 миллионов чашек чая, произведенного здесь. О секретах чайного мастерства и производстве, за чашечкой чая, нам рассказал генеральный директор ООО «Яковлевская чаеразвесочная фабрика», которая входит в группу чайных компаний «Сапсан» Сергей Викторович Лукьянов.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

— Как была основана ваша компания?

— Наша история началась в 1995 году: именно тогда появилась компания «Сапсан», которая занимались поставками и реализацией чая на территории РФ, а позже преобразовалась в группу чайных компаний. Представляя все эти годы на отечественном чайном рынке бренд «Akbar», у нас было большое желание открыть собственную фабрику. В 2000 году в подмосковном Подольске мы начали строительство нашего собственного производства и уже в 2002 году Яковлевская чаеразвесочная фабрика была введена в эксплуатацию и начала работу.

Поначалу здесь производился чай под маркой «Akbar», но впоследствии в наш производственный портфель добавились также: «Bernley», «Denker», «Gordon», «Бодрость», «Azadan», «Восточные мотивы».

© группа чайных компаний Сапсан

— Почему именно чай «Akbar» — ваша самая известная торговая марка?

— Этот чайный бренд возник в 1907 году на Цейлоне и стал одним из самых популярных во всем мире. Сама торговая марка принадлежит крупнейшей на Шри-Ланке чайной компании «Akbar Brothers», уже много лет удерживающей первенство в экспорте цейлонского чая по всему миру — более 50 тысяч тонн в год. В ассортименте более ста видов листового и пакетированного чая, у каждой коллекции свой уникальный вкус и аромат. Поставки чая «Akbar» осуществляются в 80 стран, среди которых Россия, страны

СНГ и Европы, Америка и Чили. ГЧК «Сапсан» является эксклюзивным дистрибьютором бренда «Akbar» на территории РФ, Белоруссии и Казахстана.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

— Какой объем производства у фабрики сейчас?

— Собственное высокотехнологичное производство, оснащенное современным европейским оборудованием, позволяет выпускать до 11 200 чайных пакетиков в минуту это 10 000 тонн продукции в год и более. Мы производим чай во всех современных видах фасовки, включая двухкамерные пакетики, герметичные упаковки различных объемов, индивидуальные металлизированные сашеты и нейлоновые пирамидки, а также подарочные наборы. Также мы выпускаем чай для крупных сетевых ритейлеров под их торговыми марками, таких, как «Перекресток».

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

— Проводилась ли модернизация производства?

— Я уверен, что развитие — непременное условие роста любого предприятия, иначе оно «угаснет». Поэтому мы постоянно модернизируем свое производство. В свое время мы начинали с небольших по мощности машин и ручного труда, но с каждым годом наша компания расширялась, обновляла оборудование и достраивала новые корпуса. В 2004 году мы автоматизировали производство, что позволило поднять объемы выпуска продукции в пять раз. В наши дни, в 2021 году, каждый цех на фабрике, это сочетание современных технологичных машин, конвейерных линий, фасовочных установок и т. д. , где люди осуществляют контрольные функции за рабочим процессом. На производстве внедрена система контроля качества и управления рисками по международному стандарту ХАССП.

Компания постоянно следит за новинками и рынком, и сейчас у нас достаточно технической базы, чтобы удовлетворять все его запросы. В планах — дальнейшее расширение, для которого у нас в активе — 2 гектара свободной площади под новые корпуса.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

— Сколько сотрудников задействовано в производстве?

— На данный момент у нас работает 520 сотрудников. Все они — мастера своего дела, случайных людей здесь нет. Многие из наших работников трудятся на предприятии буквально с первых дней открытия, так что за долгие годы сформировалась активная и сплоченная команда. Для нас история фабрики — это история не только производственных успехов, но и многолетней дружбы коллектива высококлассных профессионалов.

Для новичков у нас предусмотрена программа обучения и наставничества, а для постоянных сотрудников — повышение квалификации. Весь инженерный состав проходил курс обучения в европейских странах.

Мы как социально ответственная компания, рады новым кандидатам, желающим проявить себя, и принимаем в коллектив соискателей в том числе с инвалидностью, обладающих достаточной квалификацией. Сейчас у нас работают три сотрудника с ограниченными возможностями. Например, наладчик Игорь передвигается на электрической коляске и при этом прекрасно выполняет свою работу, что подтверждает правило — профессионалу ничего не помешает. Мы всегда поддерживали наших сотрудников, создаем им необходимую доступную среду на рабочем месте, потому что понимаем, что сила компании в ее команде.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

— Что бы вы назвали ключевым принципом работы вашей компании?

— Когда в 2002 году наша фабрика начала набирать обороты, мы укрепили наш принцип: высокое качество и лучший вкус! Мы стремимся, чтобы наш чай радовал, как новых потребителей, так и своих постоянных поклонников.

На фабрике существует собственная титестерская лаборатория, где проходит строгий контроль качества каждая партия чайного сырья, попадающая на фабрику, а также создаются новые чайные купажи.

К примеру, в 2020 году мы запустили новую линейку чаев «Akbar», в которой отобранные нами сорта черного чая сочетаются с натуральными фруктами, ягодами и травами.

Мы регулярно принимаем участие в выставках, например, в «ПРОДЭКСПО». Наша продукция многократно становилась победителем различных конкурсов и лидером «слепых тестов» в телешоу на центральных телеканалах, включая, например, «Естественный отбор» на телеканале «ТВЦ». Чаеразвесочная фабрика и ее коллектив на протяжении многих лет отмечались наградами за производственные успехи, вклад в развитие отрасли и экономики, а также за благотворительную деятельность. В рамках нашей социальной деятельности на вручена награда «Меценат года».

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

— В каких благотворительных инициативах вы участвовали?

— Мы одно из крупных и уважаемых предприятий в Подмосковье, поэтому, мы всегда готовы прийти на помощь району и поддерживаем местные инициативы. В частности, мы оказываем спонсорскую помощь в проведении соревнований Подольской федерации кикбоксинга и поддерживаем лыжные гонки, посвященные герою России А. Монетову, спонсировали легкоатлетические соревнования.

В разгар эпидемии коронавируса мы совместно с посольством республики Шри-Ланка, оказывали поддержку докторам, посетили с послом восемь больниц, встретились с врачами и вместе со словами благодарности и поддержки за их героический труд передали наш чай.

Помимо благотворительной деятельности мы оказываем спонсорскую поддержку киноиндустрии, телевизионным передачам, печатным изданиям таким, как «Голос», «Смак», «Битва хоров» и «Зооафиша»

© группа чайных компаний Сапсан

© группа чайных компаний Сапсан

© группа чайных компаний Сапсан

— Где можно посмотреть всю вашу продукцию?

— Весь чайный ассортимент представлен на сайте компании https://sapsantea.ru, а подписавшись на наш инстаграм https://www.instagram.com/sapsantea/ можно раньше всех увидеть будущие чайные новинки, специальную подарочную продукцию или поучаствовать в конкурсах.

Приятного Всем чаепития.

Фото и текст Бионышева Елена Фото Радченко Андрей