Начались серийные поставки Минобороны РФ новых танков Т-90М «Прорыв»

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Москва. 23 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН — Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ, «Ростех») начал серийные поставки Минобороны РФ новых танков Т-90М «Прорыв», сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе УВЗ.

«Уралвагонзавод» приступил к серийному изготовлению и поставкам Минобороны России танков Т-90М. Это долгосрочные контракты на большое количество машин", — заявили в УВЗ. 3 апреля 2020 года Минобороны РФ сообщило о начале поставок в российскую армию танков Т-90М «Прорыв». 13 апреля пресс-служба Западного военного округа сообщила, что первые Т-90М получила подмосковная Таманская дивизия. У Т-90М, в частности, новый боевой башенный модуль и высокоавтоматизированная цифровая система управления огнем. Сообщалось, что танк оборудуют климат-контролем. «Т90-М — самая совершенная машина в семействе Т-90. Её создание — это большой шаг в развитии российского танкостроения. В частности, в новой модели реализован комплекс межобъектового взаимодействия, танк способен действовать в условиях современных сетецентрических боевых операций. Существенно повышена надежность всех видов оборудования и аппаратуры: даже при выходе из строя системы управления огнем или при отсутствии электропитания от бортовой сети танк не выйдет из строя», — заявил глава «Уралвагонзавода» Александр Потапов.

На форуме «Армия-2020» УВЗ представил экспортный вариант Т-90М — Т-90МС.