Рязанская компания «Бордер» наладила импортозамещающее производство дверной фурнитуры

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ООО «Бордер» — запустил в Рязани новое производство дверной фурнитуры с цветным декоративным покрытием.

Общий бюджет проекта превысил 320 млн рублей.

С помощью займа ФРП предприятие заменило устаревшее оборудование в гальвано-термическом цехе, что позволило начать выпуск новой продукции — дверных ручек с цветным декоративным гальваническим покрытием. Кроме того, увеличена общая мощность производства замков, защелок и ручек для входных и межкомнатных дверей до 2 млн комплектов в год.

В настоящее время, по оценке предприятия, только 50-60% продаваемых в России замков отечественного производства, остальные импортируются из Китая, Турции и Италии. По предварительным оценкам, запуск нового производства позволит заместить до 80% импорта, исключая узкоспециализированные замки.

Предприятие поставляет фурнитуру крупным производителям дверей в России: Torex, «Бульдорс», «Промет», «Эльпорта», «Браво», «ДорХан», «Верда», «Принцип», Mario Rioli, а также дистрибьюторам замочной продукции, которые в свою очередь направляют продукцию в розничные магазины и сети DIY, такие как «Леруа Мерлен».