Компания «Айсберг» приобрела крупную партию спецтехники КАМАЗ

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Производственная компания ООО «Айсберг» из города Королева приобрела в лизинг у Лизинговой компании «КАМАЗ» крупную партию современной спецтехники. Сделка заключена по выгодным акциям от «КАМАЗ-ЛИЗИНГа».

Партнёру Лизинговой компании «КАМАЗ» был передан 21 самосвал модельного ряда К4 КАМАЗ-65801 и КАМАЗ-6580, 17 автобетоносмесителей на шасси КАМАЗ-6540 и два автобетоносмесителя на шасси КАМАЗ-65115. Приобретённая спецтехника КАМАЗ позволит лизингополучателю доставлять бетон и асфальт по Московской области.

Самосвалы КАМАЗ-65801, ставшие предметом лизинга, предназначены для перевозки строительных материалов, а также любых других сыпучих грузов. Автомобили с колёсной формулой 8×4, грузоподъёмностью свыше 32 тонн могут работать в любых климатических условиях. Удобный разгрузочный механизм позволяет быстро разгрузить кузов.

ООО «Айсберг» специализируется на производстве товарного бетона, раствора, инертных материалов и асфальтобетона. Компания предлагает как традиционные, известные марки бетона, так и широкий спектр новых видов продукции для использования на технически сложных и уникальных объектах.

«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» финансирует спецтехнику на шасси КАМАЗ для ООО «Айсберг» впервые. В Лизинговой компании «КАМАЗ» уверены, что клиент по достоинству оценит преимущества лизинга от автопроизводителя