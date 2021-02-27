Тамбовским полицейским вручили ключи от новых автомобилей

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Тамбовским полицейским вручили ключи от новых 25 автомобилей «Лада Веста», «Нива» и «Нива Шевроле». Поступил служебный транспорт по линии МВД России в рамках госзаказа.

Авто используют в работе сотрудники оперативных и охранно-конвойные подразделений, а также участковые.

В 2021 году полицейским региона уже выделяли автомобили. А в минувшем году из МВД России автопарк тамбовской полиции пополнили 290 единиц автотранспорта.