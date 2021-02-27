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Транспорт и логистика

Тамбовским полицейским вручили ключи от новых автомобилей

 © tambov.mk.ru

Тамбовским полицейским вручили ключи от новых 25 автомобилей «Лада Веста», «Нива» и «Нива Шевроле». Поступил служебный транспорт по линии МВД России в рамках госзаказа.

Авто используют в работе сотрудники оперативных и охранно-конвойные подразделений, а также участковые.

В 2021 году полицейским региона уже выделяли автомобили. А в минувшем году из МВД России автопарк тамбовской полиции пополнили 290 единиц автотранспорта.
Источник: https://tambov.mk.ru/social/2021/02...-klyuchi-ot-novykh-avtomobiley.html

Тамбовская область, МВД, полиция, служебные машины
  • artal artal
    27.02.2118:41:47

    Нива Шевроле?

    #1226447
    • Human RS Human RS
      27.02.2119:02:33

      Видимо распродавали партию из производственных запасов. Потому и новые Нивы Автовазовские вперемешку со старыми.

      Отредактировано: Human RS~19:03 27.02.21
      #1226450
      • artal artal
        27.02.2119:06:24

        Может и так. На фото с ВАЗовским значком.

        #1226451
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