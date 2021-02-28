На Навлинском предприятии Брянской области «Промсвязь» открыто производство двигателей

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В Брянской области промышленное предприятие «ПРОМСВЯЗЬ» открывает новое производство. Как сообщает местное издание «Наше время», на заводе уже полным ходом идет изготовление первых двигателей и комплектующих к ним.

На прошлой неделе были проведены сборка и испытания первых двигателей. Уже до конца февраля они будут отгружены потребителям. Брянские электродвигатели будут поставлять для нужд горнодобывающей, металлургической, транспортной промышленности.

Одновременно в цехах проводится перепланировка участков, устанавливают оборудование. Работают вальцы для гибки обечаек из листа толщиной до 36 миллиметров.

Гибку деталей из листа такой толщины ранее на заводе не производили. Сегодня же предприятие может принимать заказы и на этот вид