Добавить статью
Лого Сделано у нас
Авиация

Очередной серийный Суперджет 100 совершил первый полёт

 © Фото из открытых источников

2 марта в Комсомольске-на-Aмуре совершил свой первый полет очередной серийный пассажирский самолёт Суперджет 100. Борт имеет заводской номер 95210 и временную регистрацию 97023. Это уже 206-й взлетевший самолёт этого типа и 2-й в этом году.

 © Фото из открытых источников

Читайте также...

Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

SSJ-100, Sukhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100
  • SergeySeverny SergeySeverny
    02.03.2112:25:23

    замечательно!

    #1226628
    • Виктор Гюго Виктор Гюго
      02.03.2115:00:33

         

      Второй. Не останавливайтесь.

      #1226644
      • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
        • Alex M Alex M
          02.03.2123:21:08

          SSJ-100R/new будет пачками выпускаться, я не внук ванги, но есть такое предчувствие

          #1226665
          • paster40 . paster40 .
            03.03.2120:30:39

            необходимо развивать межрегиональное сообщение. не через Москву. прямые рейсы между регионами

            #1226743
        • Нет аватара stolp
          03.03.2108:24:51

          Двести бортов это очень много. Логично ожидать снижение спроса, даже из-за насыщения рынка. честно скажу я даже в 100 суперджетов не верил.

          #1226677
          • Kolyda Kolyda
            03.03.2113:16:51

            честно скажу я даже в 100 суперджетов не верил.

            Когда эпопея с суперджетами только раскручивалась и наше предприятие выполняло работы на Комсомольском авиазаводе, губернатор Хабаровского края обещал довести их выпуск до 70 машин в год. В итоге всего чуть больше десчтка машин в год, а бывший губернатор Ишаев, тянет срок, жалко что условный, за воровство.

            #1226703
        • Виктор Гюго Виктор Гюго
          03.03.2115:45:54

          Ну начнём с того, что авиатранспорт вообще просел за ковидный период. Пока покупка «суржиков» даже на внутреннем рынке слаборыночная, да и в целом в авиации весьма хитрые схемы продажи. Такого что «заплатил деньги — взял самолёт» в принципе уже давно не наблюдается.

          #1226712
          • paster40 . paster40 .
            03.03.2120:28:14

            Азимут 2020 год закончил с прибылью. а у него только Суперджеты. и маршруты вроде не самые наполняемые. но…оказывается можно эффективно работать

            #1226742
        • Нет аватара brat_po_razumu
          03.03.2118:31:01

          Видно спроса нет сейчас на эти самолеты…

          Ну как это нет — когда самолеты выпускают??? И авиакомпании их заказывают и получают. Значит — спрос есть.

          Если я произвожу и продаю 5 л борща в день — то ведь спрос на мой борщ есть, не так ли? А вот наколько больше я могу производить борща — это другой вопрос, но по факту спрос на мой борщ есть.

          #1226732
          • Kolyda Kolyda
            03.03.2120:41:41

            Если я произвожу и продаю 5 л борща в день — то ведь спрос на мой борщ есть, не так ли?

            Борщ, если его ни кто не купил, через пару дней можно выбрасывать. А самолет можно поставить на хранение, произведя соответствующие процедуры консервации. Они на это рассчитаны и могут в таком состоянии находится много лет. Отказаться от производства именно этих машин можно, но тогда многотысячный коллектив специалистов окажется не у дел, что чревато. Надо полагать, что кроме самолетов у предприятия есть и другие заказы, на ракеты предположим. Для завода такая продукция привычная.

            Один Аэрофлот еще порядка 100 штук должен получить

            Дай те бог! Вот только ходят слухи, что приобретение авиатехники (и не только её) оказалась в загребущих ручонках «Эффективных манагеров», которые от этих заказов имеют крупные откаты, по иносранному «комиссионные», от зарубежных фирм, а у нас это называется взяткой и сомневаюсь, что КнААЗ это делает. Вот и прикидывайте чьи самолеты будут покупать…

            #1226744
        • paster40 . paster40 .
          03.03.2120:24:49

          Один Аэрофлот еще порядка 100 штук должен получить, в этом году Аэрофлот собирается получить порядка 14 бортов.а там еще Ямал. Азимут. Северсталь. Редвингс. Россия.

          #1226740
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,