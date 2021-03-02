Новый автовокзал открылся в городе Белово Кемеровской области

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Долгожданное открытие здания автовокзала состоялось в городе Белово. Причем возвели его меньше, чем за год.

2 марта, в 5.30, в городе Белово официально начал работу новый автовокзал. Современное здание, удобное и безопасное для пассажиров, построили меньше, чем за год. Его конструкция способна выдержать землетрясения до восьми баллов. Внутри установлены автоматическая пожарная сигнализация, металлодетекторы и турникеты. Для того чтобы пассажирам было комфортно в здании автовокзала, обеспечивается разделение входящих и выходящих пассажиров. Есть лифт для маломобильных граждан, комната матери и ребенка для пассажиров с маленькими детьми. В холлах автовокзала установлены информационные электронные табло и стенды.

Объект имеет большое значение не только для Белова, но и для трех соседних муниципалитетов. Вокзалом будут пользоваться жители Беловского и Гурьевского районов, Краснобродского городского округа. У комплекса высокая пропускная способность — до трех тысяч пассажиров в сутки. Это важно, потому что уже этим летом на чемпионат России по триатлону в Белово приедет более тысячи спортсменов и болельщиков со всей страны. Вопрос о строительстве автовокзала был решен после того, как объект включили в план подготовки к 300-летию области. На его возведение было выделено 156 миллионов рублей из регионального бюджета.

В рамках региональной транспортной реформы автопарк пассажирских автобусов города обновлен на 64 процента. В Беловское ГПАТП уже поступило более 100 современных комфортабельных автобусов пригородного и городского сообщения, еще шесть машин прибудут в ближайшее время.

Напомним, старое здание автовокзала 1975 года постройки было демонтировано в 2012 году, после того как у него обрушилось перекрытие крыши. В течение всего этого времени кассы автовокзала находились в помещении подотдела железной дороги.

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© ako.ru

© ako.ru

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