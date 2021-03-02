Создана трехмерная модель цитадели Дамаска

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Группа компаний «Геоскан» и специалисты Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) завершили создание 3D-модели цитадели города Дамаска.

Аэрофотосъемка была проведена в ноябре 2020 года, цитадель отсняли с помощью комплексов Геоскан 401 и Gemini. После чего снимки обработали и преобразовали в трехмерную модель программным обеспечением Agisoft Metashape.

3D-модель цитадели Дамаска уже передана Генеральному департаменту древностей и музеев Сирии (DGAM). Её планируется использовать для работ по реставрации объекта. Также модель доступна для просмотра в сети.

История цитадели Дамаска довольно насыщена. Она занесена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, как одна из древнейших крепостей, сохранившихся на Ближнем Востоке. Историки пришли к выводам, что строительство цитадели началось еще при императоре Диоклетиане (III — IV века нашей эры). В X веке крепость была полностью разрушена и перестроена в XI-ом, когда территорию заняли турки-сельджуки. В XII-м веке она пострадала от землетрясений, после чего ее восстановили и к старым укреплениям достроили новые. Часть крепостных стен и сооружений были разрушены после осады моноголами в 1260 году, а в 1401-ом — от войск Тамерлана. В начале XVI-го века цитадель вместе с другими территориями Сирии стала частью Османской империи. В XIX-м веке крепость стала терять военное назначение и до 1986 года использовалась как тюрьма и казармы.

Ранее в Сирии специалисты «Геоскана» и Института истории материальной культуры РАН выполнили масштабный проект по созданию цифровой модели Пальмиры.