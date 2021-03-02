Добавить статью
Лого Сделано у нас
Модернизация

Завод «Электрокабель» расширил мощности по выпуску кабелей и проводов для локомотивов и самолетов

 © sun9-38.userapi.com

Кольчугинский «Электрокабель» (Владимирская обл.,входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) инвестировал в развитие производства кабелей для подвижного состава и авиастроения около 90 млн рублей.

Приобретение четырех лакошахт позволило расширить номенклатурный ряд кабельно-проводниковой продукции (КПП). Новое оборудование предназначено для нанесения лакового покрытия на текстильные оплетки кабелей и проводов.

Производительность нового оборудования в 1,7 раза выше, чем у предшественника, за счет дополнительной функции конвекции воздушного потока внутри печи лакошахты. Благодаря этому уменьшается время и улучшается качество сушки лакового покрытия, от чего зависит прочность текстильной оплетки и срок службы КПП. У продукции для подвижного состава он составляет не менее 30 лет, у бортовых проводов — не менее 15 лет.

«В процессе эксплуатации, даже будучи проложены фиксировано, кабельно-проводниковые конструкции соприкасаются с материалом корпуса самолета или локомотива, поэтому возможно повреждение за счет истирания внешнего покрытия. Нанесение лакового слоя на оплетку минимизирует этот риск», — отметил главный технолог АО «ЭКЗ» Анатолий Баринов.

 © sun9-9.userapi.com

Потребность в расширении производственных мощностей появилась в связи с возросшей востребованностью конструкций для подвижного состава, а также ввиду освоения новой позиции в номенклатуре завода — проводов для авиастроения.

«Электрокабель» — один из немногих российский заводов располагает ресурсной базой для выпуска практически всех групп КПП. Предприятие исторически сложилось как универсальное, именно поэтому нам удается удерживать лидирующие позиции даже в самые сложные для экономики времена. В высококонкурентной среде важно не просто отслеживать последние тенденции на рынке КПП, а самим предугадывать наиболее перспективные ниши, предлагая усовершенствованные конструкции", — подчеркнул директор АО «ЭКЗ» Евгений Суходоев.
Источник: https://ugmk.com/press/news/elektro...vodov-dlya-lokomotivov-i-samoletov/

УГМК, Электрокабель, Холдинг Кабельный Альянс
  • Андрей Берестов Андрей Берестов
    02.03.2116:11:54

    Молодцы Кольчугинцы! Очень надеюсь, что при этом не произошло сокращения сотрудников.

    #1226645
    • Нет аватара Элтехнарь
      03.03.2113:33:24

      До УГМК было…

      ЗАО «Кольчугинский завод цветных металлов» (сокращенно ЗАО «Кольчугцветмет») — российский бывший градообразующий металлургический завод. Находится в г. Кольчугино Владимирской области.

      Создан на базе государственного предприятия с одноименным названием. Производство проката из цветных металлов на Кольчугинском заводе основано в 1871 году московским купцом А. Г. Кольчугиным.

      Кольчугинский завод выпускает около 30% общего объёма проката цветных металлов в России. По разнообразию видов и номенклатуре готовой продукции Кольчугинский завод является единственным универсальным в СНГ производителем проката.

      при УГМК…

      С 2007 г. завод находится под управленцем ООО УГМК-ОЦМ в г. Верхняя Пышма, Свердловская область.

      В 2017 году в ходе реорганизации ЗАО «КЦМ» (Кольчуг Цвет Мет) вошел в состав кольчугинского завода «Электрокабель». Металлургическое производство прекращено, производство металлической посуды осуществляется под брендом «Кольчугинский мельхиор» на АО «ЭКЗ».

      целый завод тю-тю

      все данные из открытых источников (Википедия)

      #1226704
      • Андрей Берестов Андрей Берестов
        05.03.2105:02:19

        Знаменитые ложки уже не делают? Подстаканники вроде для РЖД выпускаются, и в розничной продаже есть.

        #1226823
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,