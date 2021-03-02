Завод «Электрокабель» расширил мощности по выпуску кабелей и проводов для локомотивов и самолетов
Кольчугинский «Электрокабель» (Владимирская обл.,входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) инвестировал в развитие производства кабелей для подвижного состава и авиастроения около 90 млн рублей.
Приобретение четырех лакошахт позволило расширить номенклатурный ряд кабельно-проводниковой продукции (КПП). Новое оборудование предназначено для нанесения лакового покрытия на текстильные оплетки кабелей и проводов.
Производительность нового оборудования в 1,7 раза выше, чем у предшественника, за счет дополнительной функции конвекции воздушного потока внутри печи лакошахты. Благодаря этому уменьшается время и улучшается качество сушки лакового покрытия, от чего зависит прочность текстильной оплетки и срок службы КПП. У продукции для подвижного состава он составляет не менее 30 лет, у бортовых проводов — не менее 15 лет.
«В процессе эксплуатации, даже будучи проложены фиксировано, кабельно-проводниковые конструкции соприкасаются с материалом корпуса самолета или локомотива, поэтому возможно повреждение за счет истирания внешнего покрытия. Нанесение лакового слоя на оплетку минимизирует этот риск», — отметил главный технолог АО «ЭКЗ» Анатолий Баринов.
Потребность в расширении производственных мощностей появилась в связи с возросшей востребованностью конструкций для подвижного состава, а также ввиду освоения новой позиции в номенклатуре завода — проводов для авиастроения.
«Электрокабель» — один из немногих российский заводов располагает ресурсной базой для выпуска практически всех групп КПП. Предприятие исторически сложилось как универсальное, именно поэтому нам удается удерживать лидирующие позиции даже в самые сложные для экономики времена. В высококонкурентной среде важно не просто отслеживать последние тенденции на рынке КПП, а самим предугадывать наиболее перспективные ниши, предлагая усовершенствованные конструкции", — подчеркнул директор АО «ЭКЗ» Евгений Суходоев.
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