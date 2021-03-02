Оператор «Архбум» получил новую партию тихвинских платформ для леса

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ПАО «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» («НПК ОВК») поставило железнодорожному оператору «Архбум» (дочернему предприятию Архангельского целлюлозно-бумажного комбината) новую партию вагонов-платформ (40 футов) для перевозки леса.

Вагоны-платформы длиной 40 футов модели 13-6852-02 составляют значимую часть вагонного парка лесовозных платформ архангельского оператора. По словам генерального директора ООО «Архбум» Василия Кныревича, положительный опыт использования поставленных ранее вагонов этой модели позволил принять решение о закупке дополнительной партии.

Тихвинская платформа для лесоматериалов характеризуется повышенной грузоподъемностью 74 т и увеличенным до 122 м3 объемом кузова, что обеспечивает снижение стоимости перевозки тонны груза согласно действующему тарифному прейскуранту.

Особая конструкция основания стоек уменьшает «паразитный» объем груза. Отверстия в торцевой стене дают возможность беспрепятственно проводить визуальный осмотр вагона.

Платформа оборудована тележками модели 18-9855 с осевой нагрузкой 25 тс, отличающимися повышенной эксплуатационной надежностью. Межремонтный пробег вагона — до 1 млн км, или 8 лет. Для сравнения: у массово представленных на колее 1520 мм платформ для леса первый плановый ремонт наступает после 210 тыс. км пробега, или 3 лет от постройки. Срок службы тихвинской платформы — 40 лет.

Василий Кныревич, генеральный директор ООО «Архбум»: «В прошлом году мы увеличили объем перевозок грузов на 19,1% по сравнению с 2019-м годом и нарастили свой парк вагонов до 2,5 тыс. ед. Наша компания намерена и далее развивать парк преимущественно за счет вагонов нового поколения и укреплять сотрудничество с Объединенной Вагонной Компанией».