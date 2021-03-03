Астраханская верфь приступила к формированию модулей верхнего строения ледостойкой платформы ЛСП «А»

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На производственной площадке Южного центра судостроения и судоремонта (входит в ОСК) приступили к изготовлению и формированию в объём модулей вспомогательного бурового комплекса (ВБК) ледостойкой стационарной платформы ЛСП «А».

Строительство ведется по заказу ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» для обустройства газового месторождения «Каменномысское — море».

В настоящее время изготовлено более 300 тонн секций. Судостроители приступили к сборке в объем 32, 33 и 34 модулей вспомогательного бурового комплекса платформы. Общий вес металлоконструкций составит 1361 тонну.

Вспомогательный буровой комплекс обеспечивает работу вспомогательного бурового оборудования (ВБК, такого как буровые, подпорные, смесительные насосы) и систем технологической вентиляции, охлаждения и обогрева. Кроме того, в ВБК происходит сбор и очистка буровых сточных вод, а также расположены стеллажи для хранения и подачи на буровой комплекс бурильных и обсадных труб.

Параллельно на астраханских верфях ведется строительство центральной части опорного основания платформы. В конце февраля на производственной площадке «Красные Баррикады» состоялась выкатка блока № 2 на открытый стапель для дальнейшего монтажа конструкций переборок и верхней палубы.

Напомним, что проект ЛСП «А» — это ледостойкая стационарная платформа погружного типа со свайным креплением к морскому дну, состоящей из двух конструктивных элементов: корпуса платформы — ее опорного основания и верхнего строения — конструкций и оборудования, расположенных на верхней палубе опорного основания.

Назначение платформы — бурение и эксплуатация газовых скважин с подачей добытого газа по подводному трубопроводу на берег. Далее газ будет направляться в Единую систему газоснабжения России.

Как строительный объект «ЛСП-А» формируется путем раздельного изготовления модулей опорного основания и верхнего строения на нескольких заводах-строителях, с последующей доставкой на сборочную верфь.