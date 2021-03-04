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Транспорт и логистика

Благодаря модернизации провозная способность БАМа и Транссиба достигла 144 млн тонн в 2020 году

 © company.rzd.ru

Провозная способность Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в 2020 году достигла 144 млн тонн. Таким образом ОАО «РЖД» выполнило ключевой параметр, закрепленный в Комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Рост обеспечен благодаря системному развитию Восточного полигона железных дорог.

Это позволило в прошедшем году увеличить перевозку грузов в адрес дальневосточных портов на 8,6% до 110,4 млн тонн. Экспорт угля на восток вырос почти на 5% - до 100,9 млн тонн и впервые превысил объемы перевозок в западном и южном направлениях (суммарно 98,8 млн тонн). При этом компанией полностью выполнены обязательства по вывозу угольной продукции из Кузбасса.

В ходе реализации проекта модернизации БАМа и Транссиба завершены основные работы, обеспечивающие движение поездов на более чем 100 инфраструктурных объектах, в том числе в рамках реконструкции станций Волочаевка, Новая Чара и Икура.

В 2020 году введено в эксплуатацию свыше 100 км дополнительных главных путей, в том числе вторых путей на перегонах Кунерма — Дельбичинда, Бирея — Киренга, Таку — Балбухта, Балбухта — Сюльбан, Лена Восточная — Предленский, а также в Байкальском тоннеле. Двухпутные вставки открыты для движения на перегонах Новая Чара — Кемен, Холодный — Кичера, Тыя — Северобайкальск, Сюльбан — Наледный, Киренга — Окунайский. Уложено более 20 км станционных путей на 7 станциях (Тында, Сельгон, Новая Чара, Хилок, Волочаевка-2, Литовко, Джармен) и двух разъездах. Реконструировано 15 железнодорожных мостов.

Сданы объекты локомотивного хозяйства, среди которых пункт технического обслуживания локомотивов на станции Забайкальск, дом отдыха локомотивных бригад на станции Лена Восточная. Введены в эксплуатацию 4 тяговые подстанции — в Хабаровске, на станциях Смоляниново (Приморский край), Ния (Иркутская область), Урюм (Забайкальский край). Электрифицировано более 140 км линий.

Наряду с эффектами от развития инфраструктуры, рост провозной способности обеспечен за счет технологических решений, в частности — роста маршрутизации перевозок, повышения веса поезда, организации вождения соединенных поездов с применением современных мощных локомотивов.
Источник: https://company.rzd.ru/ru/9397/page/104069?id=260190

РЖД, БАМ, Транссиб, статистика, новая подстанция
  • Нет аватара siberia2012
    04.03.2113:49:01

    подскажите, пожалуйста, какой-нибудь ресурс где можно посмотреть какие участки БАМа двухпутные, электрофицированные, какие планы по этим работам?

    #1226768
    • Николай Мясников Николай Мясников
      04.03.2122:01:27

      Про такой сайт не знаю, но более-менее подробную информацию по БАМу восточнее ст. Хани (восточная половина БАМа) несложно найти на сайте АО «Бамстроймеханизация», там же есть и карта работ. За строительство путей западнее Хани отвечает другая компания, информации оттуда крайне мало. В общих чертах так — от Тайшета до Усть-Кута БАМ двухпутный электрифицированный, от Усть-Кута до Таксимо однопутный электрифицированный, восточнее — однопутный не электрифицированный. Сейчас близка к завершению работа по строительству двухпутных вставок и разъездов от Усть-Кута до Тынды (узловая станция, откуда на юг отходит «малый БАМ» к Транссибу, а на север — Якуто-Амурская магистраль), намечена аналогичная большая работа восточнее Тынды, и по электрификации БАМа. Почти достроен Второй Байкальский тоннель, но застопорилось дело со Вторым Северомуйским. По «узким местам» Транссиба я не в курсе

      Отредактировано: Николай Мясников~22:03 04.03.21
      #1226809
  • Александр Маслов Александр Маслов
    04.03.2114:40:14

    Кстати,РЖД на днях заявил о строительстве за 10 млрд $ новой магистрали в Китай ,для вывоза угля ,как он будет проходить ,кто нибудь в курсе?.

    Отредактировано: Александр Маслов~14:41 04.03.21
    #1226772
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      04.03.2118:50:15

      Это наверное не только для перевозки угля.

      Это явно для чего-то больше.

      #1226789
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