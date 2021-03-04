Благодаря модернизации провозная способность БАМа и Транссиба достигла 144 млн тонн в 2020 году

© company.rzd.ru

Провозная способность Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в 2020 году достигла 144 млн тонн. Таким образом ОАО «РЖД» выполнило ключевой параметр, закрепленный в Комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Рост обеспечен благодаря системному развитию Восточного полигона железных дорог.

Это позволило в прошедшем году увеличить перевозку грузов в адрес дальневосточных портов на 8,6% до 110,4 млн тонн. Экспорт угля на восток вырос почти на 5% - до 100,9 млн тонн и впервые превысил объемы перевозок в западном и южном направлениях (суммарно 98,8 млн тонн). При этом компанией полностью выполнены обязательства по вывозу угольной продукции из Кузбасса.

В ходе реализации проекта модернизации БАМа и Транссиба завершены основные работы, обеспечивающие движение поездов на более чем 100 инфраструктурных объектах, в том числе в рамках реконструкции станций Волочаевка, Новая Чара и Икура.

В 2020 году введено в эксплуатацию свыше 100 км дополнительных главных путей, в том числе вторых путей на перегонах Кунерма — Дельбичинда, Бирея — Киренга, Таку — Балбухта, Балбухта — Сюльбан, Лена Восточная — Предленский, а также в Байкальском тоннеле. Двухпутные вставки открыты для движения на перегонах Новая Чара — Кемен, Холодный — Кичера, Тыя — Северобайкальск, Сюльбан — Наледный, Киренга — Окунайский. Уложено более 20 км станционных путей на 7 станциях (Тында, Сельгон, Новая Чара, Хилок, Волочаевка-2, Литовко, Джармен) и двух разъездах. Реконструировано 15 железнодорожных мостов.

Сданы объекты локомотивного хозяйства, среди которых пункт технического обслуживания локомотивов на станции Забайкальск, дом отдыха локомотивных бригад на станции Лена Восточная. Введены в эксплуатацию 4 тяговые подстанции — в Хабаровске, на станциях Смоляниново (Приморский край), Ния (Иркутская область), Урюм (Забайкальский край). Электрифицировано более 140 км линий.

Наряду с эффектами от развития инфраструктуры, рост провозной способности обеспечен за счет технологических решений, в частности — роста маршрутизации перевозок, повышения веса поезда, организации вождения соединенных поездов с применением современных мощных локомотивов.