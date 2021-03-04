Новое поколение российских толщиномеров ИТ-3А-7К для АО «АрселорМиттал Темиртау»

Система ИТ-3А-7К © www.konvels.ru

Российская компания ООО «КОНВЕЛС Автоматизация» (г. Москва) совместно с АО «АрселорМиттал Темиртау» (РК, г. Темиртау) в декабре 2020 г. ввели в эксплуатацию три радиоизотопные Системы ИТ-3А-7К на шестиклетевом стане непрерывной прокатки и одну Систему — в радиоизотопной лаборатории предприятия.

Установленные Системы ИТ-3А-7К — это модернизированные версии толщиномеров плоского проката от компании «КОНВЕЛС Автоматизация», которые уже по несколько лет успешно эксплуатируются на ведущих металлургических предприятиях РФ и стран СНГ, в том числе на АО «АрселорМиттал Темиртау».

Системы ИТ-3А-7К нового поколения по-прежнему обеспечивают точное бесконтактное измерение толщины полосы и высокую эффективность работы в условиях постоянного увеличения производственного потенциала.

Системы для АО «АрселорМиттал Темиртау» сконструированы и рассчитаны, например, для измерения полосы шириной 700-1225 мм, при этом толщина стали может варьироваться от 0,15 до 3,0 мм.

В новых Системах ИТ-3А-7К используется улучшенная схема детектирования ионизирующего излучения, проходящего сквозь материал, что позволяет с высокой точностью измерять толщину и непрерывно контролировать качество плоского проката в сложных технологических условиях металлургического производства.

Система ИТ-3А-7К на месте эксплуатации © www.konvels.ru

Оригинальная конструкция Систем ИТ-3А-7К предусматривает упрощенный доступ к основным узлам, которые оснащены унифицированными комплектующими, что позволяет снизить влияние человеческого фактора при эксплуатации и сократить временные издержки при техническом обслуживании.

С-образная рама Системы ИТ-3А-7К © www.konvels.ru

На основе опыта эксплуатации предыдущих моделей особое внимание в данных Системах ИТ-3А-7К специалисты «КОНВЕЛС Автоматизация» уделили обновлению программно-аппаратного комплекса для диагностики и визуализации состояния Системы, а также протекания технологического процесса.

Интерфейс ПО VISSMA © www.konvels.ru

Современное прикладное ПО VISSMA — это удобный интерфейс для настройки и управления компонентами Системы ИТ-3А-7К, ввода/вывода параметров работы на графиках, числовых индикаторах или интерактивной модели Системы.

Шестиклетевой стан непрерывной прокатки в ЛПЦ-3, АО «АрселорМиттал Темиртау» теперь полностью укомплектован Системами ИТ-3А-7К, которые обеспечивают бесконтактное измерение толщины листового проката в трёх контрольных точках стана. Получение в режиме реального времени достоверной информации о толщине полосы в трёх контрольных точках (на входе в стан, за 2й клетью, на выходе из стана) — это важнейший фактор в производстве высококачественной готовой продукции.

Учитывая тот факт, что АО «АрселорМиттал Темиртау» имеет долгосрочный опыт эксплуатации систем измерения толщины российского производителя ООО «КОНВЕЛС Автоматизация», текущая поставка в очередной раз подтвердила доверие заказчика к оборудованию компании.