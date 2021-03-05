На предприятие ПАО «АК «Рубин» внедрена современная технология упрочнения деталей

Установка ионного азотирования ION 25HWI в цехе АК Рубин © www.procion.ru

Инженерами пермского ООО «Ионные технологии» на предприятие ПАО «Авиационная корпорация «Рубин» в подмосковной Балашихе внедрен комплекс технологий ионно-вакуумной химико-термической обработки (ИХТО). Внедренные технологии будут применятся для упрочнения рабочих поверхностей стальных деталей и узлов механизмов отвественных изделий. «АК «Рубин» — единственный в России и в странах СНГ производитель взлетно-посадочных устройств, гидроагрегатов и гидросистем летательных аппаратов всех типов. Корпорацией сделана ставка на создание конкурентоспособного производства, способного как к серийному выпуску, так и к выпуску уникальных изделий. Предприятие активно занимается вопросами инноваций и технического переоснащения производства. Именно в рамках процесса модернизации устаревшие способы упрочнения методами печного газового и каталитического азотирования были замены новой перспективной технологией ионно-вакуумного азотирования.

Внедрению технологии предшествовали научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), которые были проведены на базе пермского ООО «Ионные Технологии» — российского лидера внедрения и разработки технологий поверхностного упрочнения металлов для различных отраслей промышленности.

Результаты исследований продемонстрировали преимущества современных методов ИХТО в сравнении с газовым и каталитическим азотированием. В ходе работ на широкой номенклатуре изделий были отработаны режимы упрочнения, обеспечивающие оптимальные характеристики слоя, проведены испытания упрочненных изделий и сравнительные анализы методов насыщения поверхности азотом и углеродом.

Выяснилось, что применение технологий ИХТО позволяет получить на изделиях более качественные характеристики упрочненных поверхностей и, что самое важное, добиться минимальных, практически нулевых, изменений геометрических размеров деталей.

Проведенные исследования доказали, что ионно-вакуумная химико-термическая обработка изделий из металлов — это бездеформационный метод упрочнения, который позволяет значительно увеличить эксплуатационный ресурс агрегатов и узлов механизмов, а также обеспечивает возможность изготавливать детали в окончательные размеры, исключая дополнительные механические и шлифовочные операции.

Положительные результаты НИОКР доказали эффективность методов ИХТО и руководством ПАО «АК «Рубин» было принято решение о внедрении ионно-вакуумного азотирования в производственный цикл, закуплено современное автоматизированное оборудование ION-25-HWI производства болгарской фирмы «Ionitech Ltd».

В рамках поставки оборудования специалистами ООО «Ионные Технологии» проведены приемо-сдаточные работы на предприятии в Болгарии, а также монтажные и пусконаладочные работы на ПАО «АК «Рубин», обучение персонала и передача всех технологических процессов, которые были отработаны в ходе исследовательских работ.

Ионно-вакуумные технологии упрочнения позволяют применять при изготовлении ответственной техники приоритетные конструкторско-технологические решения, а также снижают затраты на производство и повышают качество продукции, что, несомненно, положительно отразится на конкурентоспособности продукции ПАО «АК «Рубин».