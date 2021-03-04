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Транспорт и логистика

В Новосибирске запустили первый в России сортировочный хаб «Почты России»

 © nso.ru

Проект реализуют Почта России и группа ВТБ. Инвестиции в строительство и оборудование центра составили 7,5 млрд рублей. Новый логистический центр позволит обеспечить рабочими местами около 1300 жителей области.

Логистический центр «Почты России» площадью 46 тыс. кв. м расположен рядом с новосибирским аэропортом Толмачево. Через ЛПЦ сможет проходить до 25% всего почтового потока из стран Юго-Восточной Азии, Китая, Японии. Мощности комплекса позволяют обрабатывать до 1,5 млн писем и посылок в сутки, в том числе более 280 тыс. различных посылок и международных мелких пакетов.

Вслед за центром в Новосибирске «Почта России» в 2021-2022 годах запустит логистические хабы еще в восьми городах-миллионниках: Хабаровске, Краснодаре, Самаре, Уфе, Нижнем Новгороде, Воронеже, Красноярске и Челябинске.

Центр сможет обслуживать 11 миллионов жителей сибирского региона. Сортировка в центре будет осуществляться для 3500 почтовых отделений. В зону обслуживания центра войдут Новосибирская, Омская, Кемеровская, Томская области, Алтайский край и Республика Алтай.

 © nso.ru

Логистический почтовый центр в Новосибирской области — первый и самый крупный сортировочный хаб «Почты России», построенный в рамках проекта «Национальные логистические технологии». В настоящее время центр выходит на проектную мощность работы. В масштабах страны этот хаб будет вторым по размеру после московского логоцентра «Внуково» и первым по уровню автоматизации процессов.

 © nso.ru
Источник: https://tass.ru/ekonomika/10834687

Новосибирск, Новосибирская область, логистика
  • Олег Лапин
    04.03.2118:18:20

    Надеюсь, это поспособствует ускорению доставки из Китая. А то по стране очень долго заказы телепаются.

    #1226787
    • Нет аватара Сергей К.
      04.03.2121:55:47

      Это поспособствует возникновению собственных производителей, которые смогут быстрее доставлять свои товары не только по России, но и за границу.

      #1226806
  • Нет аватара GenOfDrag
    04.03.2122:01:05

    Екатеринбург чем не угодил им?! По югам раскидали, словно севернее будет быстрее намного от этого.

    #1226808
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