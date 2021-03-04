В Новосибирске запустили первый в России сортировочный хаб «Почты России»

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Проект реализуют Почта России и группа ВТБ. Инвестиции в строительство и оборудование центра составили 7,5 млрд рублей. Новый логистический центр позволит обеспечить рабочими местами около 1300 жителей области.

Логистический центр «Почты России» площадью 46 тыс. кв. м расположен рядом с новосибирским аэропортом Толмачево. Через ЛПЦ сможет проходить до 25% всего почтового потока из стран Юго-Восточной Азии, Китая, Японии. Мощности комплекса позволяют обрабатывать до 1,5 млн писем и посылок в сутки, в том числе более 280 тыс. различных посылок и международных мелких пакетов.

Вслед за центром в Новосибирске «Почта России» в 2021-2022 годах запустит логистические хабы еще в восьми городах-миллионниках: Хабаровске, Краснодаре, Самаре, Уфе, Нижнем Новгороде, Воронеже, Красноярске и Челябинске.

Центр сможет обслуживать 11 миллионов жителей сибирского региона. Сортировка в центре будет осуществляться для 3500 почтовых отделений. В зону обслуживания центра войдут Новосибирская, Омская, Кемеровская, Томская области, Алтайский край и Республика Алтай.

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Логистический почтовый центр в Новосибирской области — первый и самый крупный сортировочный хаб «Почты России», построенный в рамках проекта «Национальные логистические технологии». В настоящее время центр выходит на проектную мощность работы. В масштабах страны этот хаб будет вторым по размеру после московского логоцентра «Внуково» и первым по уровню автоматизации процессов.

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