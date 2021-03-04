На заводе «Нефтефлот» заложили два промерных судна проекта RDB 66.62

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Сегодня на заводе «Нефтефлот» состоялась закладка киля двух судов проекта RDB66.62.

Эти суда построят в рамках госконтракт на строительство серии из восьми промерных судов проекта RDB 66.62., который 18 ноября заключили ФКУ «Речводпуть» и ЗАО «Нефтефлот».

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Серию построят на Самарском судостроительном и судоремонтном заводе, принадлежащем подрядчику, в рамках федерального проекта «Внутренние водные пути» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года (КПМИ). Срок окончания работ — IV квартал 2023 года.

Напомним, открытый конкурс на строительство серии промерных судов проекта RDB 66.62 был объявлен ФКУ «Речводпуть» 25 сентября. Начальная максимальная цена контракта составляла 1 389 600 000 рублей. Согласно данным ЕИС в сфере закупок, на участие в процедуре были поданы две заявки. ЗАО «Нефтефлот» предложило выполнить работы за 1 234 744 000 рублей, АО «Судостроительный завод «Море» запросило 1 349 900 000 рублей.

Промерное судно проекта RDB 66.62 предназначено для выполнения промерных работ, полевых и изыскательских работ с размещением на борту русловой изыскательской партии и контроля состояния судового хода на внутренних водных путях и акваториях портов. Судно также способно выполнять съемочные и промерные работы на мелководных участках с использованием автоматизированного промерно-изыскательского комплекса на базе многолучевого эхолота и мелкосидящего промерного катера, входящего в комплектацию судна.

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Промерное судно проекта RDB 66.62 — справка

Разработчик проекта — РЦПКБ «Стапель»

Длина габаритная — 24,31 м

Ширина габаритная — 5,76 м

Высота габаритная — 13,4 м

Осадка — 0,93 м

Водоизмещение порожнем — 85,5 т

Мощность главного двигателя — 7 кВт

Автономность по топливу — 4 сут.

Экипаж и изыскательский персонал — 7 чел.