На заводе «Нефтефлот» заложили два промерных судна проекта RDB 66.62
Сегодня на заводе «Нефтефлот» состоялась закладка киля двух судов проекта RDB66.62.
Эти суда построят в рамках госконтракт на строительство серии из восьми промерных судов проекта RDB 66.62., который 18 ноября заключили ФКУ «Речводпуть» и ЗАО «Нефтефлот».
Серию построят на Самарском судостроительном и судоремонтном заводе, принадлежащем подрядчику, в рамках федерального проекта «Внутренние водные пути» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года (КПМИ). Срок окончания работ — IV квартал 2023 года.
Напомним, открытый конкурс на строительство серии промерных судов проекта RDB 66.62 был объявлен ФКУ «Речводпуть» 25 сентября. Начальная максимальная цена контракта составляла 1 389 600 000 рублей. Согласно данным ЕИС в сфере закупок, на участие в процедуре были поданы две заявки. ЗАО «Нефтефлот» предложило выполнить работы за 1 234 744 000 рублей, АО «Судостроительный завод «Море» запросило 1 349 900 000 рублей.
Промерное судно проекта RDB 66.62 предназначено для выполнения промерных работ, полевых и изыскательских работ с размещением на борту русловой изыскательской партии и контроля состояния судового хода на внутренних водных путях и акваториях портов. Судно также способно выполнять съемочные и промерные работы на мелководных участках с использованием автоматизированного промерно-изыскательского комплекса на базе многолучевого эхолота и мелкосидящего промерного катера, входящего в комплектацию судна.
Промерное судно проекта RDB 66.62 — справка
Разработчик проекта — РЦПКБ «Стапель»
Длина габаритная — 24,31 м
Ширина габаритная — 5,76 м
Высота габаритная — 13,4 м
Осадка — 0,93 м
Водоизмещение порожнем — 85,5 т
Мощность главного двигателя — 7 кВт
Автономность по топливу — 4 сут.
Экипаж и изыскательский персонал — 7 чел.
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