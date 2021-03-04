В Самарской области на маршруты вышли 3 новых СВП проекта «Славир-9У»
В Самарской области на маршруты вышли 3 новых судна на воздушной подушке типа «Славир-9У»: «Славир-76», «Славир-77» и «Славир-78».
Эти катера построены в Нижнем Новгороде на предприятии «Амфибийная техника». После обкатки они также начнут работать на маршруте Самара-Рождествено.
Источник: https://vk.com/rechflot63
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05.03.2111:14:59