В Самарской области на маршруты вышли 3 новых СВП проекта «Славир-9У»

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В Самарской области на маршруты вышли 3 новых судна на воздушной подушке типа «Славир-9У»: «Славир-76», «Славир-77» и «Славир-78».

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Эти катера построены в Нижнем Новгороде на предприятии «Амфибийная техника». После обкатки они также начнут работать на маршруте Самара-Рождествено.

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