Судостроительный завод «Галс» (Нижегородская область) сдал два судна на возднушной подушке «Спутник-20».

Заказчик — судоходная компания «Нева Тревел».

Новые суда, так же, как гости и жители Санкт-Петербурга, ждут наступления настоящей зимы, чтобы прокатить всех желающих по замерзшей Неве и Финскому заливу в рамках предстоящей зимней навигации.

Суда этой модели способны вместить до 20 человек, отличаются высокой проходимостью и комфортом для пассажиров.

«Спутник 20» — это судно на воздушной подушке, которое обеспечивает высокую проходимость благодаря использованию роторно-центробежных нагнетателей собственной разработки. Такое конструктивное решение позволяет судну двигаться по мелководным акваториям, болотам и льдам, делая его незаменимым в условиях повышенной проходимости.

Судно может перевозить значительные объемы груза, что обеспечивает его высокую эффективность в сфере логистики.