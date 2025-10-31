MAX
Katamaran Судостроение и судоходство

Завершено строительство 2 СВП проекта «Спутник-20»

АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) подписала акты технической приемки и приема-передачи двух скеговых пассажирских судов на воздушной подушке (СВП) проекта «Спутник-20».

Суда этой модели способны вместить до 20 человек, отличаются высокой проходимостью и комфортом для пассажиров. Благодаря конструктивным решениям «Спутник-20» может передвигаться по мелководным акваториям, болотам и льдам.

Суда построены на верфи ООО «Галс» в Нижнем Новгороде (Нижегородская область).

Источник: portnews.ru

