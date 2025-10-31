Завершено строительство 2 СВП проекта «Спутник-20»
АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) подписала акты технической приемки и приема-передачи двух скеговых пассажирских судов на воздушной подушке (СВП) проекта «Спутник-20».
Суда этой модели способны вместить до 20 человек, отличаются высокой проходимостью и комфортом для пассажиров. Благодаря конструктивным решениям «Спутник-20» может передвигаться по мелководным акваториям, болотам и льдам.
Суда построены на верфи ООО «Галс» в Нижнем Новгороде (Нижегородская область).
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- На судостроительном заводе ООО «СВП Сервис» (Нижегоро...ство двух судов на воздушной подушке проекта «Спутник 20».
- Здание было возведено в 1965 году, и первоначально в нем фун...зически старело, серьезно износились несущие и инженерные конструкции.
- Второе судно на подводных крыльях «Метеор», изготовленное для Нижегородской области, спущено на воду для прохождения испытаний.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0