ЕВРАЗ ЗСМК освоил производство швеллера для вагоностроения
Продуктовый портфель ЕВРАЗ ЗСМК пополнился двумя видами швеллера 30В-2 и 30 В, предназначенными для вагоностроения. Первые 68 тонн профиля 30В-2 из низколегированной марки стали отправлены для Новочеркасского электровозостроительного завода.
Горячекатаный вагоностроительный швеллер устойчив к ударным нагрузкам, отличается механической прочностью, хорошо противостоит коррозии и переносит значительные перепады температур. Этот конструкционный материал может применяться не только в вагоностроении, но и в производстве промышленного технологического оборудования и строительстве жилых и промышленных зданий.
Ранее рельсобалочный цех ЕВРАЗ ЗСМК производил только швеллер 40У для строительной отрасли.
Источник: https://www.metalinfo.ru/ru/news/123786
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