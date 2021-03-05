Экспортные достижения металлургии России в 2020 г.

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Металлопродукция — вторая по значимости товарная группа российского экспорта после топлива и одна из отраслей международной специализации России. Пик экспортной ориентации отрасли пришелся на середину 2000-х гг., с тех пор значительно вырос внутренний спрос на её продукцию, в результате чего исторические максимумы по многим видам базовой продукции оставались недостижимыми. Однако постепенное наращивание мощностей привело к тому, что с середины 2010-х гг. рекорды стали обновляться.

В 2020 г. экспорт основных групп продукции металлургии составил:

руды, концентраты, штейн — 5,4 млрд долл.,

драгоценные металлы — 26,8 млрд долл.,

чёрные металлы — 8,2 млрд долл.,

цветные металлы — 11,3 млрд долл.,

стальной прокат и трубы — 8,4 млрд долл.,

прокат цветных металлов — 2,2 млрд долл.

Далее рассмотрим наиболее интересные достижения металлургов в экспортной сфере в порядке нарастания технологической сложности продукции: сначала по чёрным металлам, потом — по цветным.

Чёрные металлы

Экспорт порошков и гранул чёрных металлов в 2020 г. вырос на 13% до 28,2 тыс. т. Это лучший результат, как минимум, в новейшей истории России. В стоимостном выражении экспорт составил 22,1 млн долл. (-11%).

Экспорт сортового проката (арматура, катанка, балка, профили и т. п. ) в 2020 г. вырос на 12% до 4,4 млн т, что стало максимумом с 1998 г. Рекордные показатели середины 90-х годов были обусловлены высоким спросом Китая, на который приходилось 2/3 отгрузок, тогда как сейчас экспорт сильно диверсифицирован. В стоимостном выражении экспорт составил 2139 млн долл. (-3,7%). В мире Россия заняла седьмое место по экспорту сортового проката.

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Экспорт стальной проволоки в 2020 г. вырос на 17% до 378 тыс. т. Это новый исторический максимум (прежний пик — 360 тыс. т в 2006 г.), рост фиксируется девятый год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 218 млн долл. (+5%). В мире Россия заняла седьмое место по экспорту сортового проката.

© Фото из открытых источников

Экспорт фитингов из чёрных металлов в 2020 г. вырос на 40% до 27,1 тыс. т, что стало. Это лучший результат, как минимум, в новейшей истории России. В стоимостном выражении экспорт составил 76,8 млн долл. (-13%).

Экспорт конструкций из чёрных металлов в 2020 г. вырос на 4,7% до 276 тыс. т. Это второй результат за период с 1994 г., уступающий только пику 2015 г. (283 тыс. т). В стоимостном выражении экспорт составил 545 млн долл. (-1,3%).

Экспорт ёмкостей из чёрных металлов вырос на 33% до 35,2 тыс. т (с корректировкой ошибки по Казахстану в июле), что стало новым многолетним максимумом, превзошедшим рекорд 2007 г. В стоимостном выражении экспорт составил 128 млн долл. (+14%).

Экспорт решёток и сеток из чёрных металлов в 2020 г. вырос на 13% до 25,6 тыс. т. Это лучший результат как минимум с середины 1990-х гг. (более ранних данных нет). В стоимостном выражении экспорт составил 24,2 млн долл. (+0,6%).

Экспорт крепежа из чёрных металлов вырос на 10% до 38,7 тыс. т. Это стало лучшим результатом за период с 1994 г. (более ранних данных нет), превзойдя пик 2006 г. (38,1 тыс. т). В стоимостном выражении экспорт составил 92,6 млн долл. (-3,8%).

Цветные и драгоценные металлы

Экспорт меди в 2020 г. вырос на 10% до 776 тыс. т (включая сплавы, составляющие 3-4% поставок), третий год подряд обновляя исторический максимум и четвёртый год подряд показывая значительный абсолютный прирост. В стоимостном выражении экспорт составил 4,64 млрд долл. (+12%). Россия в последние годы стабильно входит в пятёрку ведущих мировых экспортёров меди.

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Экспорт золота в 2020 г. вырос в 2,6 раза до 319 тонн, что стало максимумом в новейшей истории России. Данные об экспорте золота из СССР очень противоречивы, но если рассматривать экспорт как таковой, не считая отгрузки золота в счёт оплаты, то нынешний показатель 100% рекордный. В стоимостном выражении экспорт составил 18,5 млрд долл. (рост в 2,2 раза). Россия в последние годы стабильно входит в тройку ведущих мировых золотодобытчиков (существенно уступая Китаю и примерно на одном уровне с Австралией), а величина экспорта определяется прежде всего политикой Центробанка в отношении золотовалютных резервов (при активной скупке золота ресурсов для экспорта остаётся мало), а также общей финансовой конъюнктурой рынка (крупными держателями золота также являются коммерческие банки). При этом в 2020 г. по экспорту золота Россия расположилась во второй пятёрке стран (с Австралией, Канадой и Сингапуром), т.к. на рынке велики вторичные операции.

Экспорт металлического магния (во всех формах) в 2020 г. вырос на 60% до 8,7 тыс. т, что стало 10-летним максимумом. В стоимостном выражении экспорт составил 29,3 млн долл. (+74%).

Экспорт молибдена в 2020 г. вырос на 9,7% до 626 тонн. Это лучший результат как минимум с конца 90-х годов (ранее в статистике металл учитывался вместе с ломом). В стоимостном выражении экспорт составил 11 млн долл. (-14%). Ещё несколько лет назад российский экспорт молибдена был нерегулярным и измерялся десятками тонн, а последние три года страна входит в число ведущих мировых экспортёров.

Экспорт алюминиевого проката — плит, проволоки, профилей, фольги и т. п. — в 2020 г. вырос на 11% до 413 тыс. т. Это второй результат в истории, уступающий только рекорду 2001 г. (424 тыс. т). Из общего объёма алюминиевого проката 47% составляет проволока, 29% - плиты и листы, 17% - прутки и профили, 7% - фольга. В стоимостном выражении экспорт составил 935 млн долл. (+1,6%). В мире по экспорту алюминиевого проката Россия находится в начале второго десятка стран.

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Экспорт алюминиевых ёмкостей (главным образом банок для напитков) в 2020 г. вырос на 28% до 18,4 тыс. т. Это новый исторический максимум, превзошедший пик 2016 г. (15,6 тыс. т). В стоимостном выражении экспорт составил 113 млн долл. (+18%).

Подготовлено на основе анализа данных ФТС России, Trade Map и зарубежной внешнеторговой статистики.