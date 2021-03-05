В Татарстане на заводе «Кнорр-Бремзе Кама» запущена линия производства комплектующих двигателей Р6

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ООО «КНОРР-БРЕМЗЕ Кама», совместное предприятие ПАО «КАМАЗ» и немецкого концерна «Кнорр-Бремзе АГ», запустило серийное производство новых вязкостных гасителей крутильных колебаний для коленчатых валов двигателей КАМАЗ Р6. Данный продукт будет выпускаться на новой сборочной линии, в состав которой входит современная установка лазерной сварки.

Вязкостные гасители «КНОРР-БРЕМЗЕ КАМА» выпускает с 2010 года, на 100% обеспечивая потребность «КАМАЗа». Согласно техническим характеристикам двигателя Р6 необходимо было создать совершенно новую конструкцию гасителя, в составе которого применялись бы силикон вязкостью 1 000 000 сСт и диски охлаждения. Это потребовало инвестиций на приобретение оборудования для лазерной сварки с более высокой мощностью, а также на модернизацию установок для заполнения силиконом и закупку установки лазерной маркировки.

Новая установка лазерной сварки немецкого производителя Arnold Maschinenfabrik GmbH при сварочной мощности 6кВт соответствует самому современному уровню развития лазерной техники и высоким требованиям безопасности, представляя собой уникальную и единственную установку для сварки вязкостных гасителей крутильных колебаний на коленчатые валы в составе сборочной линии, установленной на территории России. Данное оборудование оснащено системой быстрой переналадки на гасители других типов. Процесс сборки стандартизирован для всей продукции. Внутри сварочной станции подсобранная деталь помещается манипулятором на опору и перемещается в позицию сварки, где прижимается к противоупору и фиксируется. При помощи лазерной сварочной техники пошагово выполняется перманентное сварочное соединение комплектующих изделия в диапазоне 360 градусов. Все этапы сварки сопровождаются стопроцентным контролем качества сварных швов и свободного вращения маховика. По завершению сварки гаситель перемещается по разгрузочному транспортёру за пределы станции. Далее деталь перемещается на установку для заполнения силиконом, где автоматически проводится стопроцентная проверка на герметичность, замеряется объём, рассчитывается и заливается необходимое количество силикона. После этого в отверстия для заполнения привариваются пробки, деталь маркируется и упаковывается согласно требованиям потребителя.

В январе 2021 года Центральный Департамент качества «Кнорр-Бремзе» совместно с ПАО «КАМАЗ» на основании полного пакета документации, подтверждающей соответствие качества продукции, окончательно одобрил линию для серийного производства. «Мы гордимся тем, что эта новая современная линия лазерной сварки и сборки вязкостных гасителей крутильных колебаний для коленчатых валов сейчас готова локально производить высококачественную продукцию, которая будет поставляться на завод двигателей „КАМАЗа“ для установки на новые силовые агрегаты КАМАЗ Р6», — отметил генеральный директор ООО «КНОРР-БРЕМЗЕ КАМА» Манфред Киндерманн.