Компания «ЧЕТРА» отгрузила партию бульдозеров во Вьетнам

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У предприятия давно налажены экспортные связи с азиатским регионом. Ранее вьетнамские промышленники получали запасные части (гусеницы, катки, сегменты) для ходовых систем спецтехники мировых производителей. А в начале января 2021 года бульдозер ЧЕТРА Т11 был доставлен предприятию Филиппин.

Во Вьетнаме машины ЧЕТРА будут эксплуатироваться в одном из портов: легкие бульдозеры Т9 отлично подходят для работ в ограниченном пространстве, где важны компактные размеры и маневренность. Учтены и особенности климата: тропическое исполнение бульдозеров предусматривает термостойкие рукава, обработку электрооборудования составом для минимизации воздействия агрессивной среды, адаптированные выхлопную систему и иные узлы бульдозера. Техника перед дальним путешествием обрабатывается антикоррозионным раствором. Во Вьетнам также отправится сервисная бригада для введения машин в эксплуатацию.

«Мы видим, что гибкий подход к потребностям клиента, а также высокий технологический уровень производимой нами техники дают свои результаты: степень доверия компаний к бренду ЧЕТРА и узнаваемость его на рынках дальнего зарубежья неуклонно повышаются» — сообщает руководитель по экспортным продажам техники в страны Юго-Восточной Азии Ирина Егорова.