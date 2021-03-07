Модернизация здравоохранения. На всех направлениях. Обзор

Обзор завершённых проектов, ранее не опубликованных на сайте.

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Несмотря на продолжающуюся эпидемию коронавируса, в стране открываются новые и реконструированные медицинские объекты: от больниц до ФАПов и ветеринарных клиник.

Во Владимире открыт новый корпус лабораторно-исследовательского центра изучения болезней животных.

Ввод в эксплуатацию нового лабораторного корпуса позволит значительно увеличить количество исследований и проводить научно-диагностическую работу с африканской и классической чумой свиней, гриппом птиц, болезнью Ньюкасла и другими заболеваниями животных. Комплекс отвечает самым высоким требованиям биобезопасности.

На его создание из федерального бюджета было направлено 1 млрд 027,8 млн рублей. Федеральный центр охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ») создан на базе основанного в 1958 году Всесоюзного научно-исследовательского ящурного института. По результатам экспертизы РАН ФГБУ «ВНИИЗЖ» отнесён к 1-й категории научных организаций: его научные результаты соответствуют мировому уровню.

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В настоящее время в учреждении разработано и внедрено в ветеринарную практику более 150 эффективных диагностических средств и вакцин против болезней животных. Продукция учреждения зарегистрирована и поставляется в более чем 20 стран ближнего и дальнего зарубежья.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

На базе Центра будет также введён в эксплуатацию корпус логистической системы распределения, снабжения и обеспечения производственных процессов научных подразделений учреждения. Он предназначен для хранения лекарственных средств, а также сырья для их производства.

Фельдшерско — акушерский пункт открылся в Усманском районе Липецкой области

В селе Аксай Усманского района построено здание общей площадью 78,7 м2.

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© lipetskmedia.ru

В здании ФАПа обустроены кабинеты для приёма пациентов фельдшером. Имеется все необходимое оборудование для оказания первичной медико-санитарной и неотложной помощи: электрокардиограф 3-6 канальный, автоматический дефибриллятор, аппарат для экспресс-диагностики сахара крови, анализатор уровня гемоглобина крови, экспресс-анализатор уровня холестерина, весы для взрослых и для детей, ростомер, пульсоксиметр. ФАП построен с учётом обеспечению доступной среды для инвалидов.В селе Аксай живут 288 человек, среди которых взрослые и дети дошкольного и школьного возраста. Всего в Усманском районе работают 10 отделений общей врачебной практики, 23 фельдшерско-акушерских пункта и шесть домовых хозяйств.

В Чебоксарах после капитального ремонта открылась поликлиника по улице Ленинского Комсомола

Медицинскую помощь в поликлинике получают более 21 тысячи жителей города, проживающих по улицам Шумилова, Кадыкова, Пролетарская, К. Цеткин, Ленинского Комсомола и 324-й стрелковой дивизии. С учётом строящегося рядом микрорайона «Кувшинка» нагрузка на учреждение будет увеличиваться. Ожидается, что количество прикреплённого населения вырастет до 27 тысяч.

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Проведена планировка помещений по стандартам современной медицины. С учётом принципов бережливого производства созданы комфортные условия как для пациентов, так и для работы медицинского персонала.

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В структуру обновленной поликлиники вошли открытая регистратура, процедурный кабинет, кабинеты приема врачей, дневной стационар терапевтического профиля, ресурсный центр, где планируют проводить школы здоровья. В поликлинике начнут принимать врачи-специалисты узкого профиля (эндокринолог, кардиолог, офтальмолог).

На проведение капитального ремонта в поликлинике № 3 Городской клинической больницы № 1 из республиканского бюджета было выделено 22 млн рублей, ещё на 5 млн рублей закуплена медицинская мебель.

В Невельском районе Сахалинской области заработал современный фельдшерско-акушерский пункт

В селе проживают около 400 человек. Здесь располагается крупное сельхозпредприятие — продукцию «Невельского Агроснаба» любят в разных уголках островной области. Медпункт в Колхозном закрылся больше 10 лет назад, и сельчанам приходилось ездить по грунтовой дороге в районный центр.

Теперь пациенты будут получать плановую и неотложную медицинскую помощь рядом с домом. В фельдшерско-акушерском пункте можно также пройти вакцинацию, профилактические осмотры и диспансеризацию.

© sakhalin.gov.ru

© sakhalin.gov.ru

В новом ФАПе общей площадью около 100 м2 расположились кабинет для приема пациентов и процедурный кабинет, служебное помещение, комфортная зона ожидания для пациентов, санитарные комнаты, а также отдельное помещение для хранения лекарственных препаратов. Здесь созданы все условия для работы выездных медицинских бригад — раньше врачам приходилось вести прием в неприспособленном для этого сельском клубе.

Современный медпункт оснащен по современным стандартам — в распоряжении фельдшера электрокардиограф, анализаторы крови и дефибриллятор, экспресс-анализатор уровня холестерина, портативный пульсоксиметр и другое оборудование.

В новом микрорайоне им. А-Х. Кадырова в с. Знаменское Чеченской Республики открыли новую поликлинику

В новом микрорайоне им. Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадыровав с. Знаменское Надтеречного района ЧР открыли поликлинику на 500 мест.

© chechnyatoday.com

© chechnyatoday.com

© grozny-inform.ru

© grozny-inform.ru

© chechnyatoday.com

© chechnyatoday.com

Строительство объектов было начато зимой 2020 года. Поликлиника оснащена современным оборудованием и рассчитана на 500 посещений в смену. Введение в эксплуатацию медицинского учреждения позволило создать 165 новых рабочих мест.

В Кировской области продолжаются масштабные ремонтные работы на станциях Единой службы скорой медицинской помощи

На проспекте Строителей, 27 завершен ремонт блока для пребывания персонала выездных бригад.

Работы на 2 этаже здания, где располагаются комнаты отдыха, велись поэтапно. В ходе ремонта была проведена перепланировка помещения, обновлены полы, потолки, выполнена отделка стен. Для сотрудников обустроены санитарные комнаты, просторная душевая. На этаже также оборудована кухня-столовая.

© kirovreg.ru

© kirovreg.ru

© kirovreg.ru

Ремонтные работы теперь проводятся на первом этаже здания. Здесь располагается оперативный отдел, он включает в себя диспетчерские по приему вызова звонков по «03», координации работы между подстанциями скорой медицинской помощи региона. Также на этаже базируется санитарная авиация. Сейчас ведется реконструкция актового зала, куда впоследствии будет переведен оперативный отдел на период его реконструкции. При обновлении диспетчерских особое внимание будет уделено техническому оснащению и шумопоглощению.

За последнее время в Кировской области существенно обновили автопарк скорой медицинской помощи. В настоящее время он насчитывает 296 машин. Сейчас поставлена задача по созданию комфортных условий для сотрудников непосредственно на самих подстанциях. Стандарт оснащения комнат отдыха, заданный на Станции скорой помощи, в дальнейшем будет тиражирован на все подстанции региона.

Две детские поликлиники открылись в Москве после реконструкции

В Москве 1 марта здание филиала № 2 детской городской поликлиники № 58 открыли в районе Щукино после комплексной реконструкции, также в Лианозове начал работать обновленный филиал № 2 детской поликлиники № 125.

© cdn.tvc.ru

© cdn.tvc.ru

© moslenta.ru

В поликлинике в районе Щукино появились 593 единицы современного медоборудования, среди них — два аппарата УЗИ. В кабинете офтальмолога установили авторефрактометр, проектор знаков, щелевую лампу. Кабинет оториноларинголога оборудовали ЛОР-комбайном и автоматическим креслом. В хирургическом кабинете есть многофункциональный стол для малой хирургии, лапароскоп, электроотсос, лазерный аппарат и электроскальпель для рассечения тканей и коагуляции сосудов.

Кабинеты врачей расположены таким образом, чтобы не создавать очередей и сделать ожидание приема комфортным.

«Поликлиника изменилась до неузнаваемости. Стала более светлая, уютная, яркая, стильная», — сказала Анна Иванова, участковый врач-педиатр.

© cdn.tvc.ru

© cdn.tvc.ru

© riamo.ru

И это не все новшества. Появилось место, где можно оставить коляску и скоротать время в очереди. В зонах ожидания — мягкие пуфы, раскраски, в доступе кулеры с водой. Бассейн и раньше никогда не пустовал. Теперь просторное помещение перестроили, сделали еще более удобным и функциональным.

Изменились и кабинеты специалистов. Например, вот это оборудование, установленное у лор-врача, позволяет провести тщательный осмотр носоглотки, не прибегая к рентгену. Чтобы работать на такой аппаратуре, докторов отправили учиться.

В Карсунском районе Ульяновской области создан новый модульный фельдшерско-акушерский пункт

Работы по созданию медучреждения в селе Нагаево велись с мая 2020 года.

© i.mycdn.me

© i.mycdn.me

На строительство было выделено более 6 миллионов рублей.

В Саратове обустроена новая современная лаборатория по борьбе с болезнями животных

На базе саратовской межобластной ветеринарной лаборатории заработал новый корпус, в котором размещено отделение высокого уровня биологической защиты для работы с возбудителями АЧС и иными особо опасными болезнями животных.

Стоимость проекта составила 112 млн. рублей.

© saratov.gov.ru

В здании размещен весь необходимый комплекс для биологических исследований инфекционных заболеваний, в том числе особо опасных, также предусмотрена и возможность содержания животных. Закуплено современное оборудование, обеспечены требования биологической безопасности, другие технические решения.

По словам руководителя лаборатории Александры Сызранцевой, проект нового корпуса предусматривает полную биологическую защиту окружающей территории.

«Мы видим, какой сейчас вызов со стороны новых болезней животных, в том числе опасных для человека. Важно, что на территории Саратовской области проводятся тысячи исследований: в растениеводстве — по подготовке семенного материала, защите плодородия почв, сертификатам на экспорт зерна, теперь еще — и центр по борьбе с болезнями животных», — отметили на открытии корпуса.

© saratov.gov.ru

© saratov.gov.ru

Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория является базовой для исследований на 6 регионов: Саратовской, Волгоградской, Астраханской, Самарской, Пензенской областей и Республики Мордовия. Реализованный проект делает ФГБУ «Саратовская МВЛ» мощным и современным межрегиональным лабораторным центром по борьбе с особо опасными болезнями животных. В лаборатории работает более 150 человек.

Сообщение подготовлено совместно с Human RS

https://vladtv....society/114328/

https://admlip....manskom_rayone/

https://minzdra...skogo-komsomola

https://sakhali...09b8c3d76f0e4e8

https://www.gro...society/121409/

https://kirovre...l.php?ID=100206

https://riamo.ru/article/480700/2-polikliniki-otkrylis-v-moskve-posle-rekonstruktsii.xl

http://www.karsunmo.ru/naczdr/

http://saratov....ami_zhivotnykh/