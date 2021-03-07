В Улан-Удэ запустили 42 новых автобуса
42 новых автобуса, закупленных на средства «Народного бюджета» и единой дальневосточной субсидии, прибыли 19 Октября 2020 г. в Бурятию. Ожидалось, что часть автобусов выйдет на маршрут уже с 20 октября.
42 автобуса пришли по двум источникам финансирования — в рамках «Народного бюджета» и на средства Дальневосточной субсидии.
10 новых автобусов распределено на самые напряженные маршруты — это Левый берег, Загорск, сотые квартала, микрорайоны Дивизионный, Комушка, Сосновый Бор, Забайкальский.
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